نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بدون فوائد بأقل راتب شهري من بنوك سعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون فوائد في السعودية, يرغب الكثير من السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الحصول علي قروض وتمويلات بدون فوائد من البنوك المختلفة في السعودية ويكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية, حيث في ظل الغلو الذي يشهده العالم بسبب أزمة فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي الذي يمر به العالم فإن الناس ترغب في الحصول على قروض لتحسين مستوي معيشتهم, ومن هنا سوف نوضح لكم أهم البنوك التي تمنح قروض بدون فوائد للسعوديين والمقيمين واهم شروطهم.

قروض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية للسعوديين

يقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة متميزة من القروض والتمويلات التي تكون بدون فوائد والتي تهدف الأسر الفقيرة وفئات مجتمعية اَخري, ومن ضمن التمويلات التي تكون بدون فوائد والمقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.

قرض الأسرة, وهو قرض يصل إلي 60 ألف ريال وتصل مدة السداد إلي 60 شهراً.

قرض كنف للمطلقات والأرامل, هو تمويل يصل إلي 30 ألف ريال ومدة سداد 60 شهراً.

قرض آهل.

الشروط العامة للقروض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

لا يتعدى عمر المتقدم عن سبعين عاماً.

لا يتجاوز عمر الكفيل الضامن 55 عاماً.

لا يجوز أن يتعدى راتب الشخص المتقدم 12500 ألف ريال.

عند حساب نصيب كل فرد بحيث لا يتعدى نصيب كل فرد في الأسرة 2000 ريال, فإن حساب نصيب الفرد يأتي بحساب إجمالي دخل الأسرة علي عدد أفراد الأسرة.

حتي يتم احتساب الابن الذكر من ضمن أفراد الأسرة فإنه لا يجب أن يكون متزوج أو يتعدى سنه 24 عاماً.

ويتم احتساب الابنة من ضمن أفراد الأسرة في حالة كونها غير موظفه أو متزوجة, وذلك للمتقدم لقرض الأسرة.

قرض بدون فوائد من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا السعودي قرض قصير الأجل يصل إلي مائة ألف ريال سعودي للسعوديين والمقيمين وفقاً لشروط وأوراق محددة: