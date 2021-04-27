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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي إلكترونياً 2021، ابتكرت مؤسسة البريد السعودي نظام العنوان الوطني الذي يعتمد على نظام العنوانة الموحدة داخل كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، يفيد العنوان الوطني عل توصيف المواقع حتى يَسهل على جميع مواطني المملكة العربية الوصول المباني السكانية وكذلك الأسواق التجارية دون مواجهة أي نوع من التضليل.

العنوان الوطني السعودي

يمثل العنوان الوطني السعودي الهوية المكانية لجميع نجوع وقرى ومدن المملكة العربية السعودية، ويرجع تاريخ الإقرار بالعمل بالعنوان الوطني السعودي إلى 24/7/1434، فهو يمثل المرجع الأصلي والأساسي للعنوانة داخل أراضي الحجاز.

أهداف العنوان الوطني 2021

أطلقت مؤسسة البريد السعودي فكرة العنوان الوطني بدعم من الحكومة السعودية للعدد أهداف منها :

العمل على التحسين من أسلوب الحياة لكل فرد يقيم داخل المملكة

تطوير مستوى الخدمات المقدمة لكل مواطن مقيم على أراضي المملكة

المساهمة في تحديث وتطوير آليات التخطيط

تَسهيل العمل داخل جميع الجهات والقطاعات التي تتعامل بالعناوين كاستخراج شهادة ميلاد أو عمل بطاقة للهوية الشخصية وخلافه

تطوير وتحديث البنية الأساسية للخدمات اللوجستية.

كيفية تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي

الدخول على الرابط الرسمي لمؤسسة البريد السعودي

يتم تحديد خيار بين خيارين وهما الأفراد أو مؤسسة ما ينتمي إليها

وهنا تنتقل للصفحة الخاصة بتحديث العنوان أو إنشاء حساب جديد

ثم يلزم الموافقة على كافة الشروط بعد قرائتها

هنا يتم تعبئة العنوان من اختيار المنطقة والحي والمدينة التابع لك ورقم المبنى وخلافه.

يعتبر العنوان الوطني هو من ضمن الخطة التي ترسمها المملكة نحو تحول جميع التعاملات الحكومية بمختلف قطاعتها إلى التحولات الإلكترونية، ولقد تم ابتكار فكرة العنوان الوطني طبقاً لمواصفات مدروسة وكذلك معايير وتقنية ذات جودة عالية، ويتكون العنوان الوطني من عدد عناصر هي:

رقم المبني

اسم الشارع

اسم الحي

المدينة

الرمز البريدي

الرقم الإضافي بالإضافة إلى رقم الوحدة.

واعتباراً من يوم السابع والعشرين من شهر رجب لعام 1439 أصبح العنوان الوطني شرط رئيسي وإلزامي في جميع التعاملات البنكية، والذي يجب ذكره هو أن يمكن للفرد تحديث العنوان الوطني من خلال زيارة تطبيق توكلنا.