شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1045 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 9 حالات وفاة ، و 983 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 414219 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 397587 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6922 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :