مشاهد رائعة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الحرم المكي

بلادي – الرياض : شهد الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار كثيفة على كافة جنباته. وأظهر مقطع فيديو محاولة المعتمرين الاحتماء بالمظلات من الأمطار، وسط أجواء روحانية شهدها الحرم المكي خلال صلاة العصر. يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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