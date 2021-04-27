“الأرصاد”: استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة من الأربعاء إلى الأحد

بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية (الربيعية)، مصحوبة بزخات البرَد، على بعض مناطق المملكة، من غدٍ (الأربعاء) إلى يوم الأحد المقبل.
وأوضح المركز أنه يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول على مناطق عسير، والباحة، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، ولم يستبعد أن تتأثر المحافظات الساحلية لهذه المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة شديدة السرعة.
كما توقع أن يمتد تأثير هذه الأمطار يومي الأربعاء والخميس، لتكون في مجملها متوسطة، على مناطق القصيم والرياض والشرقية.
يذكر أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على جنوب غرب المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم، حيث أشار الأرصاد إلى أنه سيصدر بيانًا للتنويه عن ذلك لاحقًا.
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