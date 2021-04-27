معرض الدفاع العالمي يبدأ المرحلة الثانية من عمليات بناء مقره الرئيسي بالرياض

بلادي – الرياض :

بدأ معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، رسمياً، المرحلة الثانية من بناء مقره الرئيسي، الذي يمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع بالقرب من مدينة الرياض.

وتتضمن المرحلة الثانية، إنشاء أول مدرج في العالم مخصص لاستضافة العروض الدفاعية، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية، والتي تضمنت تمهيد وحفر مدرج الطائرات مع اكتمال 89% من أعمال تسوية سطح الأرض، الأمر الذي يمهد الطريق لاستضافة عروض أحدث الطائرات العسكرية، خلال الحدث الذي يُقام خلال الفترة (6 – 9) مارس 2022.

وساهمت في إنجاز هذه الأعمال المئات من آليات البناء، بما في ذلك 75 جرافة، و53 شاحنة قلابة، و15 حفارة، و12 مدحلة.

وجرى خلال الأسبوع الأول من بدء الأعمال معالجة ما يزيد على مليون طن من الأتربة، تحضيراً لبناء قاعات العرض والطرق ومواقف السيارات الخاصة بالمعرض.

يذكر أن هذا الحدث العالمي سيستضيف أكثر من 800 جهة عارضة، بما في ذلك 100 شركة محلية مختصة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كوكبة من كبار المسؤولين والوفود العسكرية.

ووفقاً لمنظمي الحدث، تمضي الأعمال الإنشائية في قاعة العرض الأولى على قدم وساق للانتهاء منها بحلول أكتوبر القادم.

وبحلول ديسمبر 2021 سيتم الانتهاء من إنشاء القاعة الثانية بالإضافة إلى طريق جديد، ومنطقة لعرض المعدات العسكرية البرية، ومنطقة مركزية تشكّل نقطة وصول إلى العشرات من أجنحة الضيافة المخصصة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى بين الموردين والمشترين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، شون أورمرود: “يعتبر معرض الدفاع العالمي أول حدث مخصص للتكامل التكنولوجي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع والأمن، حيث يعرض قدرات التوافق العملياتي الحقيقي على أعلى المستويات، وهي مسألة باتت تشكّل تحدياً متنامياً أمام صناع القرار في صناعة الدفاع حول العالم”.