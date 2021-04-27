عودة الرحلات الليلية لمطار أبها اعتبارًا من الخميس المقبل

بلادي – الرياض :
أكد مدير عام مطار أبها الدولي، أحمد بن معيض القحطاني، عودة التشغيل الليلي بالمطار، لتسيير الرحلات الجوية، اعتبارًا من الخميس القادم.
يذكر أن مطار أبها كان يسير قبل جائحة كورونا أكثر من 222 رحلة أسبوعياً منها 188 رحلة داخلية و34 رحلة دولية.
وأعلنت هيئة الطيران المدني في أغسطس 2020 حصول مطار أبها على الترخيص الدولي واعتماده مطاراً دولياً مرخصاً عالمياً بعد أن كان إقليمياً.
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