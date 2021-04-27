“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مايو

بلادي – الرياض :
أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم، للدفعة 42 (شهر مايو 2021).
ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من أهليتهم لدعم الشهر المقبل، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: https://ca.gov.sa.
يذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته عام 2017 حتى أبريل الجاري بلغ 94 مليار ريال، منها 704 ملايـين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
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