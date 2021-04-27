“العقاري” يودع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي “سكني” عن شهر أبريل

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الثلاثاء)، إيداع أكثر من 695 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي الصندوق وبرنامج “سكني” لشهر أبريل الجاري.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن دعم هذا الشهر خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية؛ لتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها.

وأبان بن ماضي أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر أبريل، بلغت نحو 27.5 مليار ريال، لافتاً إلى أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من “القرض المدعُوم” منذ بدايته في يونيو 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2021م، بلغ أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن البرنامج مكّن بالشراكة المثمرة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 66 ألف أسرة سعودية من التملك، بنسبة نمو 23%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، مؤكداً استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.