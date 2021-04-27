هل يلزم المرضعات إيقاف الرضاعة الطبيعية عقب تلقي لقاح كورونا؟ “الصحة” تُجيب

بلادي – الرياض :

ردت وزارة الصحة على الاستفسارات الواردة إليها بشأن مدى جواز استكمال المرضعات للرضاعة الطبيعية في حال تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وأكدت الوزارة أنه لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية، لافتة إلى أنه يوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم.

وأضافت أن التوصية بتطعيم المرضعات باللقاح جاءت لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل، منوهة بأنه لا يلزم إيقاف الرضاعة بعد تلقي اللقاح.