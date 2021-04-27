نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور لنتائج الطلاب 1442 كيف أحصل على نتيجتي برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا زال البحث مستمر من نظام نور لنتائج الطلاب، عن النتيجة النهائية في الفصل الدراسي الأول من العام الجاري 1442، ويتطلع الطلاب والآباء والأمهات لمعرفة النتيجة لتسود الفرحة جوانب المنزل والأسرة، بعد أداء فصل دراسي بتطبيق إجراءات مشددة لعدم الاختلاط، ومنظومة جديدة للتعليم، اعتمدت على التعليم عن بعد، وتستمر الجهات التعليمية في عمليات تصحيحها ورصدها نتيجة الاختبار الإلكتروني، وتسجيل الدرجات في الكشوف، حتى يعرضها نظام نور ومنصة مدرستي عندما يعتمدها قائد المدرسة.

نظام نور للنتائج 1442

رابط نظام نور لنتائج الطلاب مع منصة مدرستي، منهم يمكن الاستعلام عن النتيجة في الفصل الدراسي الأول 1442، ويجب استخدم السجل المدني ورقم الهوية في الدخول على الموقع المركزي، ولم ليس معه بطاقة هوية يمكن استخدام جواز السفر، وللمقيم يستقدم هوية الإقامة التي تخصه، وإذا كان لديك إبن أو أكثر سجل دخولك على حسابك في نظام نور، واستعلم عن درجاته في الصف الدراسي من خدمة يتم تسميتها الإشعارات الفصلية، وتكون النتائج على الموقع لجميع الصفوف التي قام المعلمين برصدها واعتمادها.

استعلام نتائج الطلاب 1442

تقدم وزارة التعليم خدمة مهمة عقب انتهاء الاختبارات في كل فصل دراسي، ألا وهي إمكانية أن يستعلم كل ولي أمر عن نتائج أبنائه بمجرد أن تعتمد، ويكون ذلك بعد أخر يوم امتحاني بساعات قليلة، ويترقب الجميع في هذا الوقت ظهور النتائج حتي يتم معرفة مستوى الطالب وكم درجة تحصل عليها في كل مادة، والفرحة بالنجاح، ويمكن الحصول على هذه الدرجات بالدخول على تقارير الطالب في نظام نور وتحديد الفصل والعام الدراسي ثم البحث. والخطوات التي يمكن أن نستخدمها لتحقيق هذا الأمر هي:

الاستعلام عن النتائج من رابط موقع نور .

تسجيل بيانات رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق للدخول على حساب ولي الأمر

اختيار حساب الأبناء وخدمة الإشعارات.

تحديد الفصل الدراسي

تحديد العام الدراسي

تصدير نتيجة الطالب والطباعة.

هناك طريقة أخرى ستوفرها الوزارة، تكون بتسجيل رقم السجل المدني لولي الأمر في خانة الاستعلام ورمز التحقق، والبحث وستظهر النتيجة وهي دائماً ما يتم الإعلان عنها بعد انتهاء الاختبارات في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، كما يمكن من حساب منصة مدرستي الاستعلام عن النتيجة من التقويم.

النتائج التي يتم الاستعلام عنها في الوقت الحالي من موقع نظام نور هي نتائج طلاب صفوف المرحلة الابتدائية من الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي، من أدو الاختبارات الإلكترونية عن بعد على منصة مدرستي، وتم تصحيح اختباراتهم والانتهاء من التقييم لهم، كما تم رصد كل الأنشطة وما تقرره الوزارة من أعمال تصاحب تقدير قدرة الطالب على التحصيل، واليوم قد اكتملت الكثير من النتائج على النظام، وقام المعلمون بتهنئة طلابهم وبالأخص المتفوقين منهم وتسليمهم شهادات التقدير.

نظام نور نتائج الفصل الثاني 1442

لا تزال خالة الترقي قائمة، مع انتظار الطلاب الاستعلام عن نتيجة نهاية العام الدراسي 1442، فبعد أن انتهيت طلاب الابتدائية من الصفوف الثالث وحتى السادس من معرفة درجاتهم، يبدأ طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية العامة في حالة جديدة من الترقب، انتظار معرفة نتيجتهم من موقع نظام نور، مع القرب من انتهاء الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني، وعبر موقع ثقفني قمنا بتسهيل الخطوات ومعرفة طريقة استعادة كلمة المرور للدخول على نظام نور ومنه طباعة الكشف الذي يحتوى على الدرجات.