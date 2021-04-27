حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض وأنواع التمويل المتاحة

يقدم بنك الرياض العديد من الخدمات الهامة لعملاء البنك منها عدد من أنواع التمويل المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد داخل المملكة والتي يمكن التقديم عليها بطريقة إلكترونية سهلة من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت، ويوفر البنك حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض الذي ترغب في التقديم عليه حتى يتمكن العميل من معرفة قيمة التمويل والأقساط وغيرها من البيانات الهامة، سوف نتعرف على أنواع التمويل وكيفية استخدام حاسبة التمويل على موقع البنك.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض

التمويل الشخصي نوع من أنواع التمويل التي يوفرها بنك الرياض ليتمكن الأشخاص من الحصول على احتياجاتهم الخاصة من خلال الاستفادة من التمويل الشخصي بهامش ربح بسيط وأقساط مريحة.

ويتمكن العميل الذي يطلب التمويل الشخصي من بنك الرياض الدخول على حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض لمعرفة قيمة التمويل وعدد الأقساط من خلال موقع البنك بالخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع بنك الرياض على الإنترنت.

الانتقال إلى التمويل من الصفحة الرئيسية

من القائمة المنسدلة يتم اختيار حاسبة التمويل الشخصي

الانتقال إلى صفحة البيانات وكتابة التالي:

إدخال تاريخ الميلاد والجنسية.

كتابة البيانات المالية ومنها قطاع العمل والدخل الشهري.

نوع الراتب والالتزامات الشهرية الحالية.

إدخال تفاصيل التمويل ومنها فترة التمويل بالشهور ثم الضغط على احسب.

أنواع التمويل من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض مجموعة متنوعة من أنواع التمويل المختلفة ومن أهمها:

التمويل الشخصي: ويشمل عدة برامج منها تمويل التعليم، والتورق والمرابحة. تمويل السيارات: ويشمل السيارات المستعملة والحديثة، ونظام التمويل التأجيري. تمويل العقارات: ويشمل العقارات المكتملة البناء، أو التي تحت الإنشاء، وتمويل الأراضي، وغيرها من الأنواع التي يمكن التعرف عليها جميعاً من خلال موقع البنك على الإنترنت ومعرفة كافة الشروط المتعلقة بها.

هاتف بنك الرياض المجاني

يحرص دائماً بنك الرياض على تقديم أفضل الخدمات للعملاء والاستفادة منها بالشكل الأمثل، لذلك وفر البنك هاتف بنك الرياض المجاني لاستقبال الطلبات والشكاوى عبر الهاتف المصرفي 8001242225 أو 920002470، أو من خلال الرياض أون لاين، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو عن طريق زيارة أحد فروع بنك الرياض في المملكة.