رابط نظام نور حساب ولي الأمر 1442 وآلية استخراج النتيجة Noor

رابط نظام نور حساب ولي الأمر، نظام نور يقوم بتوفير العديد من الخدمات التي تهم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وكل المهتمين والعاملين بالتربية والتعليم، لذلك يكثر البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط نظام نور 1442، حيث تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية نتيجة الطلاب عليها، عند انتهاء الوزارة من التصحيح ورصد الدرجات سيتم إتاحتها على نظام نور، ويستطيع ولي الأمر معرفة درجة ابنه من خلال نظام نور حساب ولي الأمر، وفي هذه الأيام يترقب أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجتهم، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، نقدم لكم رابط نظام نور وطريقة الدخول بحساب ولي الأمر لمعرفة النتيجة.

رابط نظام نور حساب ولي الأمر

تقوم وزارة التعليم بالمملكة بإتاحة النتيجة على نظام نور، وكذلك على رابط منصة مدرستي 1442، ولا يحتاج الطالب أو ولي أمره الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة، والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لذلك لجأ العالم أجمع على استخدام التكنولوجيا وتطويعها للاستفادة منها في العملية التعليمية، فقامت الدول لإنشاء تطبيقات إلكترونية ومنصات تعليمية للتعليم عن بعد.

آلية استخراج النتيجة من خلال حساب ولي الأمر

الدخول على رابط نظام نور 1442.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق بشكل صحيح.

بعد كتابة البيانات السابقة بطريقة صحيحة قم بالضغط على أيقونة “دخول”.

الضغط على أيقونة “تقارير” الموجودة في القائمة الجانبية.

من أيقونة “تقارير” سوف ينبثق منها خيارات قم باختيار “إشعار بنتيجة الطالب” قم بالضغط عليها.

بعد الضغط على إشعار بنتيجة الطالب سوف تظهر نتيجة جميع المواد.

طريقة تسجيل ولي أمر جديد على نظام نور