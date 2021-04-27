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عمر شويل - جدة خطوات استخراج نتيجة الطلاب من منصة مدرستي، قد قررت وزارة التربية والتعليم السعودية مؤخرًا طريقة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني اختبارات نهاية العام الدراسي بالسعودية لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وكذلك أعلنت أنه بعد الانتهاء من الاختبارات سيتم رصد نتيجة اختبارات الطلاب من خلال المنصة التعليمية منصة مدرستي ويمكن للطالب أو ولي الأمر الإطلاع على نتيجة العام الدراسي من خلال منصة مدرستي كما سنوضح لكم اليوم.

منصة مدرستي لعرض نتائج الطلاب

أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي منذ مدة بسيطة ومع الوقت تم تطويرها لتلائم احتياجات وخدمات الطلاب والمعلمين المسجلين في منصة مدرستي وخاصةً أثناء نظام التعليم الجديد الحالي التعليم عن بعد فكان الاحتياج للمنصات التعليمية الإلكترونية كبيرًا في تلك الفترة، وقدمت منصة مدرستي خدمات متنوعة للطلاب للتسهيل من الدراسة في المنزل وتهيئة جو دراسي يشبه ويحاكي الفصل الدراسي المدرسي، لذلك كان التسجيل في منصة مدرستي خطوة ضرورية.

وكانت واحدة من خدمات منصة مدرستي هي إطلاع الطلاب على نتيجة الاختبارات بعد رصدها على المنصة، حيث يمكن سواء كان ولي الأمر أو الطالب أن يطلع على نتيجة الطالب في الاختبارات المنقضية، والتعرف على مستوى الطالب في العام الدراسي بأكمله لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي في المملكة.

بالإضافة لأن تلك لم تكن الخدمة الوحيدة المقدمة من منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، فقد ساهمت في توضيح وشرح المناهج الدراسية لجميع المواد الدراسية للطلاب، كما وتسهل على الطالب أو ولي الأمر متابعة الأنشطة المدرسية ومتابعة مستوى الطالب بشكل مستمر، وتسجيل حضور وغياب الطلاب من خلالها.

خطوات عرض نتيجة الطلاب من مدرستي

يمكن للطالب الحصول على نتيجته للاختبارات النهائية بعد الانتهاء من رصدها على منصة مدرستي بكل سهولة باتباع الطريقة الآتية: