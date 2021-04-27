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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في برنامج ساند للعاطلين عن العمل في المقال التالي
التسجيل في برنامج ساند للعاطلين، يقدم دعم برنامج ساند من هيئة التأمينات الاجتماعية في السعودية، وهو عبارة عن دعم مادي يقدم لفئة معينة من المواطنين السعوديين حتى يمكنهم من مواكبة ظروف الحياة المعيشية، ويرغب الكثير من الأفراد في معرفة طريقة التسجيل في ساند وكيفية الحصول على دعم ساند.
برنامج ساند في السعودية
من برامج الدعم المتاحة بالسعودية والتي تأسست منذ 2014، كان الهدف من البرنامج تقديم الدعم لفئة معينة من المواطنين المتطابق بهم الشروط المحددة، وامتدت خدمات نظام ساند ليقدم دورات وبرامج تأهيلية لمساعدة المواطن في إيجاد عمل أفضل، وكان الاحتياج الأكبر لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وأيضًا نظام ساند في الفترة الأخيرة نتيجة فيروس كورونا وتوقف العمل.
شروط التسجيل في ساند للعاطلين
يجب توافر الشروط التالية للحصول على دعم برنامج ساند:
- الجنسية السعودية.
- عمر المتقدم لا يزيد عن 60 سنة.
- عدم الاشتراك بدورات ساند التدريبية يفصل المستخدم.
- لا يقبل طلب المتقدمين الذين يملكون لأنشطة أو مشاريع تجارية.
- إذا كان المتقدم السبب في فصله من عمله القديم لا يقبل في ساند.
خطوات التسجيل في برنامج ساند للعاطلين عن العمل
في حالة تعرض المواطن السعودي للتوقف عن العمل بأي سبب مقبول يمكنه التسجيل في ساند ولكن بعد تتطابق شروط التسجيل في برنامج ساند والحصول على الدعم، أما عن خطوات التسجيل فهي:
- على المستخدم أن يتجه لفتح الرابط التالي الخاص بموقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.
- لمن يمتلك حساب شخصي في المؤسسة عند التوجه للصفحة الرئيسية يقوم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم.
- ليجد المستخدم بعد ذلك نفسه في صفحة التسجيل الأساسية ويتم البحث بتلك الصفحة في القائمة الرئيسية عن زر التعطل عن العمل.
- وبعد ذلك يقوم الموقع بتحويلك لصفحة جديدة يجب النقر على زر طلب ساند من تلك الصفحة وعلى المستخدم كتابة رقم حسابه البنكي.
- ومن ثم يجب الانتظار لحين إرسال رقم التحقق لرقم الهاتف الشخصي للمستخدم وتسجيل رقم التحقق في حقله المخصص والتأكيد.
- وبهذا يتم تسجيل المستخدم رسميًا في برنامج ساند.
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