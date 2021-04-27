التسجيل في برنامج ساند للعاطلين، يقدم دعم برنامج ساند من هيئة التأمينات الاجتماعية في السعودية، وهو عبارة عن دعم مادي يقدم لفئة معينة من المواطنين السعوديين حتى يمكنهم من مواكبة ظروف الحياة المعيشية، ويرغب الكثير من الأفراد في معرفة طريقة التسجيل في ساند وكيفية الحصول على دعم ساند.

برنامج ساند في السعودية

من برامج الدعم المتاحة بالسعودية والتي تأسست منذ 2014، كان الهدف من البرنامج تقديم الدعم لفئة معينة من المواطنين المتطابق بهم الشروط المحددة، وامتدت خدمات نظام ساند ليقدم دورات وبرامج تأهيلية لمساعدة المواطن في إيجاد عمل أفضل، وكان الاحتياج الأكبر لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وأيضًا نظام ساند في الفترة الأخيرة نتيجة فيروس كورونا وتوقف العمل.

شروط التسجيل في ساند للعاطلين

يجب توافر الشروط التالية للحصول على دعم برنامج ساند:

الجنسية السعودية.

عمر المتقدم لا يزيد عن 60 سنة.

عدم الاشتراك بدورات ساند التدريبية يفصل المستخدم.

لا يقبل طلب المتقدمين الذين يملكون لأنشطة أو مشاريع تجارية.

إذا كان المتقدم السبب في فصله من عمله القديم لا يقبل في ساند.

خطوات التسجيل في برنامج ساند للعاطلين عن العمل

في حالة تعرض المواطن السعودي للتوقف عن العمل بأي سبب مقبول يمكنه التسجيل في ساند ولكن بعد تتطابق شروط التسجيل في برنامج ساند والحصول على الدعم، أما عن خطوات التسجيل فهي: