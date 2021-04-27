موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 مع طريقة وشروط التقديم الجديدة

موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 فقد تم تحديد الموعد الخاص بالتسجيل من قبل شؤون الطلبة، والتي تختص باستقبال جميع الطلبات الجديدة داخل الجامعة، كذلك يتم متابعة تسجيل الطلبة والمقررات الدراسية من خلال الموقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للطلبة الحاليين، وتوفير أنظمة إلكترونية متنوعة تساعد الطلبة على الحصول على جميع الخدمات الإدارية توفير للوقت والمجهود، ومنها نظام الشير بوينت أو نظام الاتصالات الإدارية، وسوف نتعرف معا على موعد التسجيل في الجامعة السعودية بشكل إلكتروني.

موعد التسجيل الجامعة السعودية الإلكترونية 1443

تم إعلان الموافقة على إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية وذلك منذ عام 2011 بعد إصدار الأمر السامي، وهي من أشهر الجامعات التي تقدم المجالات المختلفة، وقد تستخدم الجامعة الطرق المتنوعة في تقديم درجات الدراسات العليا مع جامعة فرانكلين وغيرها من الجامعات الشهيرة، وقد زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة لأن التعليم الإلكتروني أصبح من الضروريات خلال الفترة الحالية خاصة، بعد انتشار الوباء المستجد خوفًا على سلامة الجميع من الازدحام، وسوف نوضح معًا طريقة التسجيل وشروط القبول في الجامعة، شاهد أيضًا موعد تسجيل الجامعات السعودية للعام الجديد، وفي حال أن كُنت تتساءل عن الموعد قُم بزيارة موقع الجامعة الرسمي واستفسر من خلال التواصل مع خدمة العملاء.

طريقة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

حتى يتم التسجيل في الجامعة الإلكترونية يجب القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي:

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكترونية للجامعة السعودية.

الضغط على بوابة القبول والتسجيل واختيار مرحلة البكالوريوس.

يتم إنشاء حساب مستخدم جديد.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح تم الضغط على أيقونة متابعة.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى لاختيار مكان الدراسة التي تريد الانضمام إليها ثم الضغط على أيقونة متابعة.

يتم تحديد دوره القبول سواء كان في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

إدخال الاسم والعنوان والمؤهل ومكان الميلاد بشكل صحيح.

اختيار التخصص الذي تريد دراسته ومن هذه التخصصات التجارة الإلكترونية والمحاسبة وقسم تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات الأخرى.

أخيرًا يتم الضغط على إرسال الطلب والانتظار حتى يتم الرد عليه.

شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو شهادة أخرى تعادلها.

لا يجب أن يكون المتقدم متخرج من الثانوية العامة من عدد سنوات محددة.

يتم الاختيار والمقارنة بين جميع المتقدمين على حسب نسبة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى.

من خلال موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 يمكن إرسال طلب للالتحاق بالجامعة، واختيار التخصص المرادف هي من أشهر الجامعات التي يتوجه إليها الكثير خلال هذه الفترة.