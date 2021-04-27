العنوان الوطني تغيير رقم الجوال في البريد السعودي

العنوان الوطني تغيير رقم الجوال من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطن السعودي، حيث تعد خدمة العنوان الوطني من الخدمات المستحدثة المقدمة من خلال الهيئة العامة للبريد السعودي، حيث أنها تقوم بتحديد مكان السكن الذي يقيم به المواطن بدقة ليتم تسهيل عمليات وصول الخطابات والطرود الخاصة بالموطن على العناوين الصحيح خلال وقت قياسي، وبدون نسبة خطأ تذكر في عمليات إرسال الشحنات المرسلة من مدن داخل المملكة العربية والسعودية ومن خارجها، ويكون العنوان الوطني السعودي مكون من عدة نقاط ومتمثلة في، رقم المبنى الخاص بالمواطن، اسم الشارع، اسم الحي، المدينة، الرمز البريدي، الرقم الإضافي.

العنوان الوطني تغيير رقم الجوال

إذا أردت تغيير رقم جوالك الذي تم تسجيله سلفاً بالموقع عليك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية:

في البداية نقوم بالدخول على موقع العنوان الوطني.

قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية ثم قم بكتابة رقم الهاتف الضغط على تحقق من الهوية.

قم باختيار الخدمات والمنتجات.

ثم قم بالنقر على زر سجل عنوانك.

قم بالضغط على زر التسجيل إلى العنوان الوطني وقم بكتابة البريد السعودي.

قم باختيار تسجيل الأفراد وإدارة عنوان وطني مسجل.

قم بمسح رقم الجوال القديم ثم قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك الجديد.

سيتم إرسال كود على رقم جوالك ستقوم بكتابة الكود ثم اضغط تأكيد لكي تحفظ كل التغيرات.

العنوان الوطني

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يحمل رقم (252) المقر بأن يتم تحديد عناوين الإقامة وعنوان العمل الحالية ويتم تسجيلها على الموقع ويتم التسجيل لكافة المواطنين فتم تصنيف المجموعات التي تستفيد من هذا النظام وهى:

الأفراد والمقيمين داخل المملكة.

قطاع الأعمال والمؤسسات الأهلية والحكومية داخل المملكة.

كافة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسساتها داخل المملكة.

حيث أنه يستطيع أي شخص داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بالاستعلام عن الرقم الوطني وأن يقوم بتسجيل بياناته على الموقع، كما يمكنه طباعة العنوان الوطني و الحصول على نسخة ورقية من الاستعلام، و يمكنه من تعديل بياناته العنوان الوطني تغيير رقم الجوال إذ أصبح النظام كاملا و يتيح للمواطن معرفة كل الأماكن و الاتجاهات، كذلك يسهل سرعة الوصول لكى تؤدى مشاويرك الخاصة في و قت أسرع، دون اللجوء إلى نظم الخرائط.