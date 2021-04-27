ذكريات القرنقشوه .. ١٥ رمضان….بقلم الكاتب ابراهيم الريامي

وقرنقاشووه يو نااس عطونا شوية حلواه …

ودوس دوس في المندوس ..وحارة حارة في السحارة ..,

عبارة ما أن تبدأ أول كلماتها إلا ويكملها الجميع حفظاً عن ظهر قلب… وتُرجعهم إلى الزمن الغابر … إلى زمن الصغر الجميل .. يوم كنا أطفال… تُسابقنا البراءة في كل شيء..

انتظار قدوم رمضان هو ما يشغل تفكير تلك العقول الصغيرة.. والتي لا تنتظر من رمضان إلا .. ليلة النصف… ليلة الخامس عشر من رمضان .. إنها ليلة العيد الذي يسبق عيد الفطر… ففي انتظارها لهفة كلهفة انتظار ليلة العيد

حينها يتسابق الأصدقاء للخروج في جماعات للقرنقاشوه … نعم ليلة النصف من رمضان هي ليلة القرنقاشوه أو كما تسمى في دول الخليج بالقريقعان

لنعود قليلا بالذاكرة لسنوات مضت ولنتذكر …

يوم كنا صغارا … كنا ننتظر أذان المغرب ..حتى تبدأ فعاليات القرنقشوه …

الأصدقاء منقسمون في فرق كل فرقة تضم سبعة أو ثمانية من الأصدقاء

كانت فرقتنا تتكون من أصدقاء الطفولة.. ورفاق العمر… أنا وخالد بو كشه ويوسف شريده و محمد و بقية الشلة .. تطول القائمة في ذكرهم

تتطلب ليلة القرنقاشوه استعداد خاص من الصباح لتجهيز ما نحتاجه من أدوات ندندن عليها لتخرج تلك الأصوات التي تشبه قرقعة الطبول… ولكنها أشد ازعاج… فالقصد جذب الانتباه ونقل تلك الجلبة إلى داخل البيوت حتى إذا ما وقفنا على باب إحداها خرج لنا من يعطينا ما أعده من هدايا بسيطة.

أحد الأصدقاء أحضر علبة الحليب المعدنية و نسميها ( قوطي نيدو )

والآخر ممسك غطاء آنية الطبخ

واحدهم ممسك قنينة ماء كبيرة (جريجن)

و احدهم طبل الكاسر

تتنوع تلك الأدوات فالغرض واحد وهو اصدار الأصوات المختلفة

وكنانطوف على الحارات المجاورة .. حاملين معنا(لقفير) تلك السلة المصنوعة من سعف النخيل … لنجمع فيها العطايا التي توزع على الجميع ..

تنطلق المسيرات.. ومع كل بيت كانت هناك وقفة… كنا نقف عند كل بيت ونقول لهم .. قرنقاشوه يو ناس عطونا شوية حلواه .. الخ …

و ننتظر احدهم يخرج إلينا ويعطينا شيء …

وإذا (انتظرنا أكثر من خمس دقائق ولم يخرج لنا أحد)

انطلقت ألسنتنا بالدعاء عليهم

والعبارة كانت لها نغمة موسيقية.. شبيهة بنغمة القرنقاشوة…. كنا نقول لهم .. صينيه صينيه .. تحت بيتكم … جنيه .. وصينيه صينيه تحت بيتكم جنيه

وإذا عطونا نقولهم … جاكم الخير متمادي .. جاكم الخير متمادي …

والآن وقد مرت تلك الفترة .. لا زلنا نحتفظ بذكرياتها .. و لا زلنا ننتظر قدومها …

لنشارك الصغار فرحتهم …

ونلاحظ الاستعداد لتجهيز العطايا للأطفال قبل يومين أو ثلاثة من باب إدخال الفرحة على الجميع وأن لا يرجع أحدهم إلا وقد حصل على شيء من الهدايا.

تختلف مسميات هذه العادة في دول الخليج.. ففي عمان تسمى عادة القرنقاشوة وفي باقي دول الخليج تسمى القرقيعان…

وهي عادة ينتظرها الصغار والكبار في كل عام… ليتشارك الجميع الفرحة… وليستشعر الجميع طعم ليلة النصف من رمضان…