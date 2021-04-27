بوابة القبول الموحد 1442 للطالبات والشروط العامة للقبول في الجامعات الحكومية

هي بوابة القبول الموحد 1442 أحدي أهم البوابات الالكترونية التي توجد في المملكة العربية السعودية، والهدف من إنشاؤها هو توفير الوقت والمجهود علي الطالبات في مدينة الرياض للالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية والمعاهد الفنية في الرياض، وتعد البوابة دليل إرشادي لجميع الإجراءات اللازمة عند الإعلان عن بدء تسجيل الطلبات في احدي الجامعات، حيث تقوم بعض اللجان الخاصة بالجامعات والكليات التقنية عن الإعلان عن مواعيد التسجيل والقبول بعد أن يتم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالجوانب الفنية والإدارية والإعلامية، للعمل علي ضبط معايير القبول والتخصصات المطلوبة حتي تتمكن الطالبات من الحصول علي جميع التفاصيل الخاصة بمختلف التخصصات لسهولة التقديم، وتحتوي البوابة علي 4 جامعات حكومية في الرياض وهي” جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود ين عبد العزيز للعلوم الصحية”.

بوابة القبول الموحد 1442 وشروط الالتحاق بالكليات

قد تم الإشارة إلي أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الطالبات الراغبات في التسجيل الموحد وهي كالتالي:

أن تكون الطالبة حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة.

لا يمر اكثر من خمس سنوات علي الحصول علي الثانوية العامة.

يجب إتمام الاختبار التحصيلي للمهن التي يجب اجتيازها.

يجب النجاح في اختبار القدرات.

يجب أن تتوافر الشروط المطلوبة من قبل كل جامعة أو كلية تقنية.

أن تكون الطالبة لائقة طبياً.

يمنع التسجيل للطالبات المفصولين لأي أسباب تأديبية من أي مؤسسة أكاديمية أو من احدي الجامعات أو الكليات التقنية.

يتم منع الطالبات الحاصلات علي البكالوريوس من التسجيل في الجامعات أو الكليات التقنية.

بوابة القبول الموحد 1442 والأوراق المطلوب تقديمها بعد القبول