تسجيل العنوان الوطني السعودي برقم الهوية في البريد السعودي

خطوات تسجيل العنوان الوطني السعودي في البريد يسجل عمليات بحث من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، إذ تمثل خطوة تسجيل العنوان الوطني أهمية كبيرة لإنهاء المعاملات الحكومية والبنكية، والتي تلزم امتلاك العنوان الوطني. وتنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي رقم 252، يجب على جميع الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية في المملكة، تسجيل العنوان الوطني برقم الهوية لإجراء المعاملات في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري، وذلك لتفعيل عناوين الإقامة والعمل.

تسجيل العنوان الوطني السعودي في البريد

يتم تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط مؤسسة البريد السعودي.

لتسجيل الأفراد من المقيمين أو المواطنين قم بالنقر على أيقونة تسجيل الأفراد.

أما في حالة كان التسجيل لأحد المؤسسات اختر تسجيل قطاع الأعمال للقطاعات الأهلية، أما تسجيل الجهات الحكومية للوزارات والقطاعات الحكومية.

بعد اختيار أحد أنواع التسجيل السابقة، يتم تحويلك إلى صفحة تسجيل جديد أو إدارة عنوانك الحالي. الخيار الأول هو تسجيل جديد عند تسجيل بيانات الأفراد للمرة الأولى. الخيار الثاني في حال كنت ترغب في تعديل العنوان القديم إلى عنوان جديد.

اختر التسجيل جديد للمرة الأولى.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على تسجيل العنوان.

يتم تحويلك الآن إلى صفحة اختيار المنطقة التي تسكن فيها.

اختر المنطقة، حدد المدينة التابع لها منطقتك.

قم باختيار الحي، أدخل رقم السكن التابع لك.

يطلب منك النظام تفعيل اختيار تحديد موقعك باستخدام خرائط جوجل، قم بالموافقة.

في حالة رفض تفعيل خيار خرائط جوجل سيتم إلغاء التسجيل.

أما الخيار الثاني من تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي يتم اختيار الضغط على أيقونة تعديل العنوان الحالي والتي تمكنك من تغيير عنوانك البريدي السعودي.