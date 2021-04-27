رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية 1442 للتعليم عن بعد وطريقة إستخراج نتيجة الطلاب

رابط منصة مدرستي التعليمية، تعتبر هي وسيلة أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن طريق الانترنت، للتعليم عن بعد، بعد جائحة كورونا التي أثرت على العالم أجمع وعلى التواصل عن طريق المدرسة، ولذلك المملكة العربية السعودية أطلقت هذا التطبيق الإلكتروني بحيث يتيح للطالب أن يتلقى المعلومات عن طريقه، وأيضاً يتيح له أن يتبادل الأفكار والأسئلة التي تدور في فكره بينه وبين المعلم المتخصص دون التواصل مباشرة، وهذا حفاظاً على الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ولذلك جميع الطلاب وأولياء الأمور يتجهون إلى البحث عن الرابط ، وطريقة التسجيل، وأيضاً إستخراج النتيجة من خلال التطبيق.

رابط منصة مدرستي التعليمية

أنه من المقرر ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، فلذلك يتم البحث بشكل كبير عن رابط منصة مدرستي، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، لأن وزارة التربية والتعليم تقرر وضع النتيجة فور ظهورها على هذا التطبيق، وأيضاً ترفعها عبر تطبيق رابط نظام نور، حيث أن المنصة تساعد الطلاب في التعلم عن بعد، وتساعدهم بعمل بعض الأنشطة المقررة من قبل الوزارة عن طريقها، وأيضاً تتيح للطلاب بعمل الواجبات التي يكلفه بها المعلم ويتم تصحيحها من قبل المعلم عن طريقها أيضاً، وتتيح لهم معرفة نتيجة الاختبارات.

طريقة تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي

يتم البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط منصة مدرستي.

ثم بعد ذلك يتم الدخول للمنصة إما عن طريق حساب مايكروسوفت أوفيس، أو عن طريق حساب نظام نور.

يتم بعد ذلك كتابة اسم الطالب وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

طريقة إستخراج نتيجة الطلاب