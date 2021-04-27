موعد العفو الملكي الجديد للسجناء في رمضان 1442 وشروط العفو الملكى فى المملكة السعودية

موعد العفو الملكي للسجناء في رمضان ، سؤال يشغل بال الكثيرون في المملكة العربية السعودية ويرغبون التعرف إذا كان هناك عفو ملكي في شهر رمضان الكريم أم لا، حيث يتم الاعفاء عن بعض السجناء كل عام في شهر رمضان وكل من له سجين في سجون السعودية يترقب الاعلان عن إعفائه، وفي الآونة الأخيرة كثر الكلام عن متي سوف يكون موعد العفو الملكي لبعض من السجناء بشهر رمضان في عام 1442 هجري.

موعد العفو الملكي للسجناء في رمضان

ينتظر كل شخص لديه سجين في سجن المملكة السعودية موعد الاعفاء الملكي في شهر رمضان من كل عام، وقد يأتي أمر الاعفاء من قبل خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز طبقاً للشروط والتقارير الخاصة بالعفو والتي يتم رفعها من خلال وزارة الداخلية بالمشاركة مع المديرية العامة لمصلحة السجون بالمملكة بهدف إعطائهم فرصة للعودة إلى المجتمع السعودي، وهذا القرار يساعد السجناء المتواجدين في السجون أن يلتزمون وينضبطون داخل السجون حتى يحصلون على العفو الملكي.

العفو الملكي للسجناء الجديد 2021 في رمضان

يهتم المواطنين السعوديين بمتابعة القرارات التي سوف يتم الإعلان عنها عن العفو الملكي للسجناء في شهر رمضان الكريم والتي سوف يفصح عن أسمائهم خلال الأيام القليلة المقبلة والتعرف عن أهم تفاصيل تطبيق الاعفاء، ولكن هناك بعض من القضايا التي تم استثنائها من العفو الملكي الجديد في رمضان 1442 ومنها الآتي:

القضايا الخاصة بأمن الدولة.

قضايا التهريب أو الايواء الأشخاص المطلوبين والتستر على المجرمين.

قضايا النهب والسلب والسطو والسرقة بجميع أنواعها.

تلف أي نوع من الممتلكات الخاصة في حال عدم تسديد قيمة هذه التلفيات أو أن يتنازل عنه صاحبه.

قضايا انتحال شخصيات رجال السلطة والدولة.

جميع قضايا السحر والشعوذة.

قضايا أنظمة مراقبة شركات التمويل.

قضايا الاتجار بالبشر وحوادث المرور التي ترتكب في حالات السكر أو إذا كان السائق تحت تأثير المخدر.

قضايا تعنيف وتعذيب الأطفال الذين يعانون من أحد الاعاقات.

أهم شروط العفو الملكي في رمضان

هناك عدة شروط لابد من أن تكون متوفرة في السجناء لكي يحصلوا على العفو الملكي ومنها الآتي: