نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مدرسة القيادة السعودية للنساء واجراءات الحصول على رخصة القيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ أن صدر قانون يسمح للسيدات بقيادة السيارات بالمملكة بعد عناء دام لسنوات، بدأت السيدات السعوديات يبحثون عن أفضل مدارس تعليم القيادة بالمملكة ولن يوجد أفضل من مدرسة القيادة السعودية ، نظراً لما تقدمة من مميزات، ولكن ماهي طريقة التسجيل في مدرسة القيادة السعودية للنساء إجراءات الحصول على رخصة القيادة.

التسجيل في مدرسة القيادة السعودية للنساء

مدرسة القيادة السعودية هي واحدة من أقدم وأعرق مدارس تعليم القيادة بالمملكة، ومنذ أن تم إصدار قانون ينص على السماح للمرأة السعودية بالقيادة كانت أول مدرسة قيادة تعلن وجود دورات تعليم قيادة للنساء لديها، نقدم لكم طرق التواصل مع مدرسة القيادة بسهولة، وطريقة التسجيل، وقيمة الرسوم المطلوبة وطريقة الحصول على رخصة قيادة.

كيفية التسجيل بمدرسة القيادة السعودية

يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمدرسة القيادة السعودية

يجب كتابة جميع المعلومات المطلوبة مثل الجنسية ورقم الهاتف وكتابة بريد الكتروني مفعل، و الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص.

يجب بعد ذلك اختيار اللغة التي تريدها سواء العربية أو الإنجليزية.

يجب بعد ذلك اختيار الموعد والمكان والايام المناسبة للحصول على تدريب القيادة.

يجب تحديد اللغة الخاصة بالتدريب النظري.

يجب بعد ذلك التأكد من رمز ثم النقر على كلمة تسجيل.

كيفية حجز موعد رخصة القيادة للنساء

يجب الدخول على موقع أبشر والدخول على الحساب الخاص إذا كان هناك حساب، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يوجد.

يجب بعد ذلك النقر على كلمة حجز موعد ثم كتابة المعلومات المطلوبة.

يجب بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة وسوف يظهر لك موعد الحجز الخاص بك.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة القيادة

يجب على المتقدم تقديم 6 صور شخصية 4*6.

يجب تقديم نسخة مصورة من بطاقة الرقم القومي.

يجب تقديم نسخة مصورة من بطاقة الأحوال المدنية للأشخاص الحاملين الجنسية السعودية.

يجب تقديم نسخة مصورة من نموذج إصدار رخصة القيادة.

كيفية التواصل مع مدرسة القيادة السعودية

طريقة التواصل مع مدرسة القيادة السعودية أمر في غاية السهولة، حيث يمكن التواصل معها عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بها على شبكة الإنترنت “[email protected]” أو من خلال حساب المدرسة الرسمي على موقع تويتر، أو الأتصال على رقم الهاتف “966920011136+”، أو الذهاب إلى العنوان الخاص بالمدرسة بمدينة الرياض ١٣٤١٤ ، مطار الملك خالد الدولي.

طريقة تجديد رخصة القيادة المملكة السعودية

لتجديد رخصة القيادة هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها مثل:

التسجيل أو الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

النقر على كلمة خدماتي ومن خلالها قم بالتحديد على خدمات المرور.

النقر على كلمة تجديد رخصة ثم تحديد النوع الخاص بالرخصة.

كتابة كل ما يتعلق بالمعلومات الشخصية والتي سوف يطلبها منك الموقع ومن ضمن المعلومات الهامة التي سوف يطلبها هي أختيار مدة تجديد الرخصة فيمكنك اختيار أي مدة من بين خمس سنوات إلى عشر سنوات.

عناوين وأرقام أفضل مدارس تعليم القيادة بالمملكة السعودية

هناك أيضًا عدة مدراس أخرى مميزة بالمملكة تقدم خدمة تعليم قيادة السيارات مع تحت أشراف أفضل الخبراء ومع الكثير من الخدمات الرائعة، سوف نقدم لكم عناوين هذه المدارس وأرقام الجولات الخاصة بهم.

المدرسة النموذجية لتعليم قيادة السيارات في الرياض

تقدم هذه المدرسة أفضل الدورات التدريبية فى تعليم القيادة كما أنها تساعد المتقدم في إنهاء الإجراءات والأوراق المتعلقة بالرخصة، وإنجاز جميع الإجراءات الخاصة بالمرور.

العنوان: السعودية، الطريق الخاص بالملك فهد الفرعي، الصحافة، الرياض 13311.

رقم الهاتف: +966 11 487 9988.

مدرسة شرق لتعليم القياده

تعمل هذه المدرسة على مستوى عالي ومتقدم، حيث تقدم للمتدرب أفضل وأحدث طرق التعلم العالمية، سوف يتمكن المتقدم بسهولة بعد انتهاء دورته التدريبية من معرفة جميع شروط المرور الخاصة بالطرق، وطريقة التحكم بالسيارة بشكل احترافي لتجنب أي حوادث.

العنوان: الريان ، الدمام 32256.

رقم الهاتف: 0133338833.

مدرسة تبوك لتعليم القياده

لا تقل هذه المدرسة عن باقي المدارس الجيدة التي تحدثنا عنها فهي تقدم دورات تدريبية على أعلى مستوى، في تعمل من خلال برنامج تدريبي بأفضل الأدوات التي تحقق في النهاية مستوى أحترافي في القيادة، مع دارسة كافة القواعد الهامة بالمرور وإتخاذ جميع الإجراءت الخاصة بالأمان وسلامة سائق.

عنوان مدرسة تبوك لتعليم القيادة: المصيف ، تبوك 47324 ، المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 0144566020.