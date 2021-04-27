“التجارة” تُشهر بوافد لبيعه زيوت سيارات مغشوشة في الخرج

بلادي – الرياض :

شهّرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بمقيم من الجنسية السورية يعمل بائعًا في محافظة الخرج، وذلك لبيعه زيوت سيارات مغشوشة.

وصدر حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية، بالإضافة إلى ثبوت تورطه في حيازة 100 برميل سعة 2.5 لتر من زيوت السيارات المغشوشة ومقلدة ولا تحمل بيانات تجارية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، والذي تضمن السجن لمدة 4 أشهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والإبعاد عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير من خلال نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

وأكدت حرصها على حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو كلاهما.