“المحكمة الجزائية” تُحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

بلادي – الرياض :
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص الذي يحمل هوية وطنية رقم (1024368787).
جاء ذلك بعد تخلفه عن الحضور لجلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم.
وتقرر أن تكون الجلسة البديلة في يوم الثلاثاء الموافق 27/10/1442 هــ في تمام العاشرة صباحًا، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
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