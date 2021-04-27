حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق: “نجران، وجازان، وعسير، والباحة” تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقّع استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها وتبوك وطريف والقريات.