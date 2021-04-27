أمير الحدود الشمالية يقدم واجب العزاء لذوي جندي توفي إثر حـادث مروري أثناء تأديته مهام عمله

بلادي – الرياض :
قدَّم أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، العزاء لذوي الجندي أول ناصر العنزي، وذلك بعد وفاته في حـادث انقلاب مركبة أثناء تأدية مهام عمله في قيادة حرس الحدود.
جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة لوالد الجندي أول، فضي بن غصن العنزي، وأحد منسوبي إمارة منطقة الحدود الشمالية في مكتبه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
من جانبه، أعرب العنزي عن شكره لأمير المنطقة على تعازيه، سائلًا الله أن يحفظه ويجزيه خيرًا.
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