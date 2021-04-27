بلادي – الرياض :
امتلأ صحن الطواف في المسجد الحرام بالمصلين والزوار والمعتمرين، الذين قصدوا بيت الله الحرام، اليوم (الثلاثاء)، الموافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك.
وأظهر مقطع فيديو امتلاء صحن الكعبة بالمصلين، للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا، حيث شهد زيادة كبيرة في عدد الزوار، مع مراعاة قواعد الإجراءات الاحترازية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.. امتلاء صحن الطواف في المسجد الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.