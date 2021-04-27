للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.. امتلاء صحن الطواف في المسجد الحرام

بلادي – الرياض :

امتلأ صحن الطواف في المسجد الحرام بالمصلين والزوار والمعتمرين، الذين قصدوا بيت الله الحرام، اليوم (الثلاثاء)، الموافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك.

وأظهر مقطع فيديو امتلاء صحن الكعبة بالمصلين، للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا، حيث شهد زيادة كبيرة في عدد الزوار، مع مراعاة قواعد الإجراءات الاحترازية.