القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة بالرياض

بلادي – الرياض :
ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة، داخل وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أنه تم القبض على التشكيل العصابي، وهم مواطن و3 مقيمين يحملون الجنسية السودانية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس.
وأضاف أنهم قاموا بترويج وبيع ما يعادل 8 ملايين دولار مزيفة مقابل مليوني ريال، مشيراً إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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