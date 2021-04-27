نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية إلكترونياً من خلال حسابك في شركة الكهرباء، وهي من أحد الخدمات التي قدمتها شركة الكهرباء حيث أنها تقوم بالحرص على تحديث وتطوير خدماتها لأنها تريد إتاحة التواصل بينها وبين المشتركين في أي مكان وفي أي وقت، وتقوم شركة الكهرباء بإنتاج أربعة وثلاثون ألف ميجا واط، يقع مقر الشركة الرئيسي في الرياض في المملكة العربية السعودية، ويعد فهد بن حسن السديري الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية، وسنقوم الآن بالتعرف على كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء قم فقط بإتباع الخطوات الآتية. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قم بالدخول إلى المتصفح والبحث عن شركة الكهرباء السعودية أو يمكنك الدخول من خلال الرابط الرسمي.

في حالة كان لديك حساب قديم في موقع حسابي نقوم بتسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول تلقائيا.

في حالة لم يكن لديك حساب يجب أن تبدأ بتسجيل حساب جديد.

قم بالضغط على كلمة حسابي.

ثم قم بالنقر فوق عرف حساباتي.

تقوم باختيار نوع العلاقة لتعريف العقار مثل (مالك أو مستأجر). قم باختيار مالك في الحالات الآتية إذا كنت المالك.

في حالة إذا كان العقار من الموروثات.

إذا كنت احد الملاك المتعددين.

في حالة كان العقار مستثمرا. قم باختيار مستأجر في الحالات الأتية مستأجر للعقار.

مستثمر ومستأجر للعقار.

بعد انتهائك من الخطوات تقوم بالبحث عن عنوانك من خلال القائمة المتاحة.

قم بتحديد المنطقة التي تسكن بها.

ثم تقوم بعدها بإدخال أسم المدينة الخاصة بك.

قم بكتابة أسم الحي.

أدخل رقم المبنى الذي تسكن به.

أو يمكنك تحديده من خلال الطرق الآتية.

قم بالنقر فوق خريطة المملكة.

أو من خلال أختيارك للرمز البريدي.

أو قم بالضغط فوق رمز QR.

قم باختيار العنوان.

في حالة لم تكن الحسابات الخاصة بك التي أدخلتها غير مرتبطة بالعنوان الخاص بك.

وقتها سيطلب منك الموقع بإدخال البيانات الخاصة بك يدوياً.

قم بالضغط على إضافة حساب.

اضغط على تعريف.

قم بإدخال الحساب والتأكد من العنوان ورقم العداد.

ستظهر لك شاشة برقم الحساب الخاص بك.

قم بتحديد علاقتك ونوع الاستفادة.

سيظهر لك أرصدة الحساب الذي سيصبح باسمك واتفاقية إيصال الخدمة.

قم بالموافقة على شروط الخدمة.

قم بالنقر فوق إكمال.

سيتم إرسال رمز مكون من ستة أرقام على هاتفك قم بكتابة الأرقام في الخانة الظاهرة أمامك.

اضغط فوق إكمال.

بذلك قد أنهيت تسجيل الدخول سيظهر لك الرقم المرجعي الخاص قم بحفظه للتمكن من تسجيل الدخول مرة أخرى في اي وقت.

قم بالنقر فوق الاستعلام عن الفاتورة.

أدخل رقم حسابك وكلمة المرور الموجودة في الصورة أمامك.

قم بالضغط فوق عرض ستظهر لك الفاتورة بجميع تفاصيلها. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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