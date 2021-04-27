قسط حتي 60 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأحصل علي مبالغ نقدية بموافقة فورية

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قسط حتي 60 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد عروض التمويل بالتقسيط الميسر التي تكون موضع بحث من قبل الكثيرين الذين يسعون للحصول على تمويل شخصي بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة ، وقد جاءت شركة تسهيل للتمويل كواحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية والتي تقدم منتجات تمويلية بالتقسيط الميسر وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب وذلك لقطاع الأفراد سواء كان مواطنين سعوديين أو مقيمين ، كما يمكن للأفراد الحصول على التمويل بخطوات سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة. مميزات عرض قسط حتي 60 شهر بدون كفيل شركة تسهيل للتمويل منتج تمويلي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة.

توفر شركة تسهيل للتمويل موافقة أونلاين بصورة فورية وسريعة على طلب الحصول على المنتج .

يمكن لطالب التمويل الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتميز تمويل تسهيل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وذلك لاستكمال إجراءات الطلب.

تتيح شركة تسهيل للتمويل للمواطن السعودي والمقيم أيضاً عرض قسط حتي 60 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

إجراءات سريعة وميسرة ومتطلبات غير معقدة لاستكمال الطلب.

يمكن التقديم على الطلب من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي لتمويل شركة تسهيل وملئ نموذج الطلب بجميع البيانات الشخصية المطلوبة.

تقدم الشركة الموافقة الفورية والسريعة على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يتميز تمويل تسهيل بهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 15 ألف ريال سعودي وحتي 100 ألف ريال سعودي. شروط استحقاق طلب تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدي جهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لطالب التمويل السعودي لا تقل عن 3 أشهر.

إذا كان طالب التمويل من المقيمين يجب أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن سنة وذلك لاستكمال الطلب.

إذا كان طالب التمويل عمره يبدأ من 21 سنة حتي 25 سنة فيشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 12 ألف ريال سعودي.

اما إذا كان عمر طالب التمويل يبدأ من 25سنة حتي 60 سنة فيشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

إذا كان طالب التمويل من العاملين في القطاع العسكري فيشترط أن يكون عمره من 25 سنة حتي 50 سنة ولا يقل الدخل الشهري عن 10000 ريال سعودي كما يجب ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 3 أشهر. الوسوم عمر شويل - جدة قسط حتي 60 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأحصل علي مبالغ نقدية بموافقة فورية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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