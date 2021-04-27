نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور التعليمي السعودي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة إستخراج نتيجة الطلاب في المقال التالي
رابط نظام نور التعليمي، من خلال رقم الهوية للطالب يتم الدخول على تطبيق نظام نور، فهو تطبيق أتاحته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم الاستعانة به بمعرفة النتيجة الرسمية والنهائية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، ولأن ظروف البلاد الراهنة بل ظروف العالم أجمع بوجود فيروس كورونا المستجد، وحرصاً من الوزارة على عدم انتشار الفيروس والحد من الإصابة، فلذلك تم تفعيل تطبيق نظام نور، وتطبيق نظام منصة مدرستي، لتلقي المحتوى التعليمي للطلاب عن طريقهم، ويتم التفاعل بين المعلم والطالب حول شرح المحتوى التعليمي وجميع الاستفسارات لدى الطلاب، وأيضاً عمل جميع التطبيقات والواجبات التي تتطلب من الطالب، وتصحيحها عن طريق التطبيقين.
رابط نظام نور التعليمي
يتم البحث على محرك البحث جول على نظام نور التعليمي، ومنصة مدرستي، بشكل كبير خلال هذه الأيام من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الطلاب، وذلك عن طريق الدخول على التطبيق بحساب ولي الأمر أو حساب الطالب.
طريقة تسجيل الدخول على رابط نظام نور
- يتم البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط نظام نور.
- يتم الضغط على أيقونة رابط ولي الأمر.
- يتم تسجيل اسم ولي الأمر وكلمة المرور السرية.
- يتم إدخال رقم الهوية الخاصة بولي الأمر.
- يتم التحديد على أيقونة تسجيل الطالب المستجد.
- يتم إدخال جميع البيانات، مثل تاريخ ميلاد الطالب، وصلة قرابة ولي الأمر به، ويتم تحديد الصف الدراسي للطالب.
طريقة إستخراج نتيجة الطلاب
- يتم الدخول على حساب الطالب أو حساب ولي الأمر عبر رابط نظام نور الرسمي.
- يتم ملئ البيانات من اسم مستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- يتم الضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية.
- يتم تحديد اسم الطالب المراد معرفة نتيجته.
- يتم الضغط على أيقونة إشعار بنتيجة طالب.
- يتم الضغط على الفصل الدراسي الثاني.
- يتم الضغط على كلمة بحث.
- يتم انتظار البحث ليتم عرض النتيجة مباشرة فور اعتمادها من المدرسة.
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