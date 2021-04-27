نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور 2021 noor.moe.gov.sa لمعرفة نتائج المتوسطة والثانوية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نظام نور 2021 لمعرفة النتائج، بعد الانتهاء من أداء اختبارات نهاية السنة الدراسية بالمملكة العربية السعودية والطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور يبحثون عن نتائج نهاية السنة الدراسية 2020-2021 م، ونتابع معكم إعلان نتائج المرحلة المتوسطة وكذلك الثانوية عبر موقع نظام نور 2021، نظام نور لمعرفة نتائج الطلبة والطالبات برقم الهوية.

نظام نور 2021

تسهيلاً على الطلبة بالمملكة العربية السعودية أسست وزارة التعليم بالمملكة موقع نظام نور وهو موقع إلكتروني يمكن للطلبة من خلاله معرفة نتائج اختبارات السنة الدراسية 2020-2021م، ويمكن من خلاله أيضاً متابعة كل ما يخص العملية التعليمية وتسجيل الطلبة الجدد.

يمكن للطلبة والطالبات معرفة نتائج المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للعام الدراسي 1442هـ، وذلك من خلال موقع نظام نور لنتائج الطلبة والطالبات، وذلك تسهيلا على الطلبة وكذلك أولياء الأمور في معرفة نتائج زويهم دون الحاجة إلى التجمعات والذهاب للمدارس ويأتي ذلك لحماية الطلبة والطالبات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد -19.

رابط نظام نور

ونقدم لكم رابط نظام نور، الذي يمكن من خلاله معرفة النتائج باستخدام اسم المستخدم والرقم السري، وكذلك باستخدام رقم الهوية يمكنك الدخول على الموقع ومعرفة النتائج من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الرابط السابق رابط موقع نظام نور.

إذا كان لديك حساب أكتب اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق، ثم تسجيل دخول.

إذا نسيت الاسم أو كلمة السر يمكنك الضغط هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم وسيظهر لك قائمة اخري يمكن من خلالها كتابة رقم الهوية، ثم رمز التحقق والضغط على التالي.

استخراج الشهادة

بعد أداء الاختبارات عبر منصة مدرستي نوهت وزارة التعليم أن إصدار الشهادات سيكون يوم 17 رمضان 1442هـ، بعد الانتهاء من جمع درجات أعمال السنة ونتائج اختبارات نهاية العام الدراسي، ورصد نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور وإصدار الشهادات الخميس 17 رمضان.