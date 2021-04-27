كيفية التسجيل في ساند للنساء 1442 بالخطوات وشروط استحقاق وكم راتب ساند

كيفية التسجيل في ساند للنساء 1442 يتم التسجيل بطريقة إلكترونية في نظام ساند ومن خلاله بخطوات بسيطة وسهلة، حيث يتم التسجيل كمستخدم جديد من خلال دخولك إلى موقع التأمينات الاجتماعية، التي وفرت نظام ساند لكي تساعد الموظفين المفصولين عن عملهم لكي يصرف لهم نسبة من راتبهم في حالات الانقطاع المشروطة، حيث ألزم القانون التأمينات بصرف نسبة 60 % من الراتب المستحق للموظف المسجل في نظام ساند، مع ضبط الحد الأدنى وهو 200 ريال سعودي والحد الأقصى 9000 ريال سعودي كل شهر ولمدة عام، الكثيرين يتساءلون كم ولذلك نعرض شروط التقديم في نظام ساند.

كيفية التسجيل في ساند للنساء 1442 وشروط استحقاق ساند

فيما يلي تعرض شروط هيئة التأمينات الاجتماعية للحصول على دعم التأمين ضد التعطل عن العمل:

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

توفر شرط المدة التي يحددها نظام ساند .

. لا يوجد أي مصدر دخل آخر للمتقدم من خلال أي نشاط أو عمل خاص.

لا يكون سبب الانقطاع عن العمل لأسباب ترجع إليه أو بمحض إرادته.

ألا يكون تم فصله من العمل بسبب راجع له.

يشترط أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل.

على المتقدم أن يكون سجل في صندوق تنمية الموارد البشرية.

الالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات الواردة من الوزارة.

عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عامًا.

ينبغي أن تتوفر الجدية لديه في البحث عن فرصة عمل مناسبة.

أن يلتزم بحضور الدورات التي تعقدها له الوزارة.

كم راتب ساند للمتعطل عن العمل

قامت التأمينات الاجتماعية بتحديد قيمة الراتب الذي يقدمه نظام ساند للمسجلين خلال موقع التأمينات، ولكن يشترط استيفاء كافة الشروط الخاصة بالاستحقاق للدعم المالي للمتقدم أولًا، وإذا طرأت أي تغيرات على البيانات الشخصية والمعلومات التي سجلها أثناء التقديم وتؤثر على استحقاقه للحصول على الدعم من عدمه يجب على الفور إشعار الوزارة في خلال أسبوع من حدوثه، ويتم صرف التعويضات من ساند للمتقدمين المتعطلين عن عملهم على النحو الآتي: