ولي العهد: النفط خدم المملكة كثيرًا.. ومع زيادة السكان أصبح بالكاد يغطي الاحتياجات

بلادي – الرياض :
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن النفط خدم المملكة بشكل كبير، وأن المملكة كانت دولة قائمة قبل اكتشافه، مشيرًا إلى أن حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط سابقًا أكبر بكثير من احتياجاتنا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وأضاف، خلال حواره بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أنه مع مرور الوقت زاد عدد السكان بشكل ضخم، فأصبح النفط بالكاد يغطي الاحتياجات، مؤكدًا أن الفرص الكبيرة تتمثل في التعدين والسياحة والخدمات والاستثمار.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه في بداية الرؤية كانت البطالة تقارب 14%، وهي تقترب في الوقت الحالي من 12%، وستصل في 2030 إلى 7%.
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