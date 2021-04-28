ولي العهد: لن يكون هناك ضريبة دخل إطلاقا.. والحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% 5 سنوات

بلادي – الرياض :

استعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بعض ملامح آلية العمل المتبعة حاليًا في تنفيذ رؤية 2030.

وأوضح، خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن قرار ضريبة الـ15% مؤقت، مشيرًا إلى أنه لن يستمر أكثر من 5 سنوات، كما نفى أن تكون هناك نية لفرض ضريبة على الدخل في المملكة بالمستقبل.

وأوضح أن المملكة تطمح أن تتمكن “أرامكو” من تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030، بما يسهم في استفادة المملكة من كافة مواردها.