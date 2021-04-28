الأمير محمد بن سلمان: عام 2015 كان صعبا لوجود 80 % من الوزراء غير أكفاء لا أعينهم حتى في أصغر شركة

بلادي – الرياض :
كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الصعوبات التي واجهت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص في عام 2015.
وأكد خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، أن في بداية الرؤية كانت البطالة تقارب 14%، وهي الآن تقترب في الوقت الحالي من 12%، وستصل في 2030 إلى 7%، مؤكدًا أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 مليار إلى 350 مليار ريال،
وأبان أن عام 2015 كان صعبًا للغاية، نظرًا لما شهده من تعديلات في الوزارات وتصنيف القيادات، مشيرًا إلى أن 80% من الوزراء في ذلك الوقت غير أكفاء لتولي أصغر شركة من صندوق الاستثمارات العام.
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