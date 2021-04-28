نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول في حساب المواطن والاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 42 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول في حساب المواطن الذي يعد أحد البرامج الهادفة داخل المملكة العربية السعودية، التي تستهدف الأسر الفقيرة التي تأثرت بالإصلاحات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة؛ حيث تحرص الحكومة السعودية على مساعدة تلك الأسر من خلال تقديم دعم حساب المواطن لتلك الفئات المستحقة، وفق مجموعة من الشروط التي حددها برنامج حساب المواطن، وقد صدرت بالفعل نتائج الأهلية الدورة 42 شهر مايو 2021.

تسجيل الدخول في حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن خدمة تسجيل الدخول في حساب المواطن من أجل الاستفادة من البرنامج، والاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن برقم الهوية، ولكي يتمكن المستفيدين من التسجيل في حساب المواطن، والاستعلام عن نتائج الأهلية الدورة 42 لابد من اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على إنشاء حساب جديد. العمل على إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على أيقونة تسجيل.

الجدير بالذكر أن التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية غير متاح حاليًا، وسيتولى القائمين على برنامج حساب المواطن الإعلان عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن في حالة التعديل، وأنه يتم الإعلان عن نتائج الأهلية في حساب المواطن في نهاية كل شهر ميلادي، تمهيدًا للإعلان عن إيداع حساب المواطن في اليوم العاشر من مطلع كل شهر ميلادي.

نتائج الأهلية الدورة 40

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم أنه قد تم الانتهاء من دراسة حالة الأهلية للمستفيدين، وقد صدرت بالفعل نتائج الأهلية الدورة 42 شهر مايو 2021، وأنه يجب مراجعة حالة الأهلية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية حساب المواطن، والانتقال إلى القائمة الخاصة بدراسة الأهلية، تمهيدًا لإيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من شهر مايو القادم.

تعديل رقم الجوال في حساب المواطن

من بين شروط التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية تسجيل بيانات المستفيدين بدقة، والعمل على تعديل تلك البيانات في حالة حدوث تغيير؛ حيث أعطى البرنامج مدة 14 يوم لتعديل البيانات، ومن بين هذه البيانات رقم الجوال، وقد أعلن عن خطوات تعديل رقم الجوال في حساب المواطن، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية، الانتقال إلى بيانات المستفيد، ومن ثم تغيير رقم الجوال والنقر على أيقونة تأكيد التغيير.

في النهاية نكون قدمنا آخر أخبار نتائج الأهلية الدورة 42 عن شهر مايو 2021، وخطوات تسجيل الدخول في حساب المواطن برقم الهوية.