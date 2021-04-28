مواد جديدة بالتعليم العام القادم بالسعودية 1443 والتقويم الدراسي الجديد للثلاثة فصول الدراسية

التعليم بالسعودية تتجه لخطة مواد جديدة في التعليم العام القادم 1443، كما أنه أيضاً ستقوم بنشر التقويم الدراسي للعام المقبل، حيث أنه أيضاً اتجهت الوزارة لتحويل العام الدراسي من فصلين إلى ثلاثة فصول دراسية على مدار العام، ومن منطلق هذا القرار سيتغير التقويم الدراسي، وتنفيذاً للقرار أيضاً اتجهت بعض الجامعات السعودية لمناقشة أوضاع زيادة الفصل الدراسي الصيفي، ودمج الطلاب.

مواد جديدة بالتعليم العام بالسعودية العام المقبل 1443

من القرارات التي ستتجه لها الوزارة أيضاً للعام المقبل إضافة ودراسة مواد جديدة بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية، وذلك مما تم نشره على المواقع الرسمية لأخبار التعليم بالسعودية، وسيتم نشر هذه المواد فور الإعلان عنها من وزارة التعليم السعودي، ومن المواد الجديدة التي تم نشرها حتى الآن هي مادة الدفاع عن النفس.

ثلاثة فصول دراسية والتقويم الدراسي الجديد بالسعودية لعام 1443

الخطة الجديدة أيضاً بالعام المقبل هي الثلاثة فصول الدراسية، وهذه الخطة تم اقتراحها من العام السابق بناءاً على كلام وزير التعليم السعودي في لقاءه، كما قامت ايضاً بنشر بعض الجداول المقترحة للتقويم الدراسي الجديد بها لعام 1443، والجامعات في طريقها لتنفيذ قرار الثلاث فصول الدراسية بها، حيث أن يوجد أربع جامعات بدأت في مناقشة وضع تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية للعام القادم، كما وجد بعض الإيجابيات للثلاثة فصول، ومنها المنافسة على المستوى العالمي، ومن إيجابيات ال 3 فصل أيضاً هو منح الطالب فرصة للتخرج في مدة أقل من السابق، ومن القرارات الهامة العام المقبل للجامعات هو تدريب الطلاب قبل تخرجهم من الجامعات بثلاثة أشهر، وأيضاً قرار دمج الطلاب بالجامعات، والدراسة بشهر رمضان ستكون من ضمن التقويم الدراسي الجديد في الثلاثة فصول، وذلك لحين اعتماد تقويم دراسي جديد لعام 1443.