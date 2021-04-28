نقدم لكم رابط التقدم لوظائف أبشر وشروطها في المملكة 1442، ونظام التوظيف في أبشر، الشروط العامة للتقدم في وظائف أبشر، أبشر توظيف هي عبارة عن منصة إلكترونيه تم الإعلان عنها بواسطة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حتى تستطيع المملكة تحقيق أعلى استفادة من الوظائف العسكرية المتاحة لديها، كما أنه يستطيع عدد كبير أن يستفيد من عديد المصالح والقطاعات عبر المنصة الإلكترونية مثل: المديرية العامة للسجون، والمديرية العامة للجوازات السعودية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لحرس الحدود، وأمن المنشآت، وكلية الملك فهد الأمنية، ومديرية الأمن العام، وديوان وزارة الداخلية، وأيضا المديرية العامة للمباحث، وأيضاً وحدات التحريات المالية في المملكة، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وقوات الأمن الخاص السعودي، ومركز المعلومات السعودي الوطني، وأيضاً القيادة العامة لطيران الأمن، والمديرية العامة للشئون الفنية، والقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، ورئاسة الاستخبارات العامة، وعدد كبير من المصالح التي يمكن أن تستفيد منها عبر المنصة، وهذا بشروط وضوابط التقدم التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية.

نظام التوظيف في أبشر:

يوفر برنامج ومنصة أبشر للتوظيف أو موقع أبشر للتوظيف، والذي يمثله مركز المعلومات الوطني السعودي خدمات التوظيف، والتي يتم الإعلان عن الوظائف من خلالها، وهذا وفقاً للمتطلبات والاحتياجات التي تحددها الجهة أو القطاع المستفيد، وأيضاً المؤهلات والشروط المطلوبة لكل وظيفة معلن عنها على حده عن طريق أبشر للتوظيف.

الشروط العامة للتقدم في وظائف أبشر: