كيفية طلب تمويل شخصي من بنك الرياض في ثواني من خلال اون لاين

كيفية طلب تمويل شخصي من بنك الرياض في ثوان عبر أون لاين الرياض أو موبايل الرياض، بنك الرياض من أكثر البنوك في المملكة العربية السعودية، التي تهتم بالمواطن والمقيم وتقدم لهم القروض الميسرة بفترات سداد طويلة، وذلك لأنه من البنوك المدعمة من الحكومة السعودية، ويقدم بنك الرياض التمويل الشخصي لأمور كثيرة منها تمويل السيارة، تمويل السكن، القرض الشخصي، ويقدم البنك القروض بشروط ميسرة يمكن لأي فرد تحقيقها والحصول على قرض يصل إلى ١٠٠٠٠٠ ريال سعودي في ثوان من خلال التقديم عبر موقع البنك أو من خلال الفروعه المتعددة في المملكة

المستفيدون من برامج التمويل الشخصي هم، جميع الافراد العاملين في القطاع الحكومي (عسكري، مدني) وشبه الحكومي، والقطاع الخاص والمتقاعدين من خلال (المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، بالإضافة إلى المتدربين في القطاع الشركات الكبرى والقطاع العسكري، وذلك عن طريق إحدى صيغ التمويل المتاحة للسعوديين والمقيمين.

تمويلك الشخصي في ثوانٍ عبر أون لاين الرياض أو موبايل الرياض

هي الخدمة الاولي من نوعها في المملكة العربية السعودية من بنك الرياض، وتمكن العملاء من الحصول علي الموافقة علي التمويل الشخصي عبر اون لاين الرياض، موبيل الرياض

كيف تحصل على تمويلك الشخصي عبر الإنترنت من خلال أون لاين الرياض

قم بتسجيل الدخول إلى اون لاين الرياض

اضغط فوق تطبيق عبر الإنترنت من القائمة الرئيسية

اضغط على “تمويل شخصي ثم تورق”

أكمل جميع المعلومات المطلوبة

انقر فوق “إرسال طلب القرض”

بمجرد الموافقة على طلبك ، ستتلقى رسالة نصية قصيرة على هاتفك الجوال لإعلامك بزيارة أقرب فرع لبنك الرياض لتقديم خطاب شهادة راتب وخطاب تحويل راتب

الأحكام والشروط:

ينطبق على العملاء السعوديين وغير السعوديين المؤهلين للحصول على القرض الشخصي بمجرد الموافقة على الطلب ، يجب على مقدم الطلب زيارة أقرب فرع لبنك الرياض لتقديم خطاب شهادة راتب وخطاب تحويل راتب ١٨ سنة كحد أدنى للسعوديين و 22 سنة لغير السعوديين بشرط أن تكون مسجلاً في موبايل الرياض

مثال على التمويل الشخصي في ظل مبدأ التوريق:

يمكن لموظف القطاع الحكومي براتب 10،000 ريال سعودي الحصول على تمويل بموجب مبدأ التوريق إذا لم يكن لديه / لديها التزامات أخرى قائمة على النحو التالي:

مبلغ التمويل: 100،000 ريال سعودي

القسط الشهري: 1،833 ريال سعودي

الرسوم الإدارية (لمرة واحدة فقط) 1000 ريال سعودي

رسوم التوريق: 30 ريال سعودي

معدل النسبة السنوية: 4.23

برنامج التمويل الشخصي للموظفين في القطاع الحكومي

الشروط

لا يقل العمر عن 22 سنة لا يقل صافي الراتب عن 5,000 ريال لا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر ايداع راتب مصرفي لدى بنك الرياض عن طريق نظام سريع خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

المميزات

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

هامش ربح تنافسي

موافقة مبدئية فورية

برنامج التمويل الشخصي للموظف في قطاع الشركات الكبرى

الشروط

ان لا يقل العمر عن 22 سنة لا يقل صافي الراتب عن 5,000 ريال 3 شهور مدة الخدمة لمن تبدأ رواتبهم (5,000 – 14,999) ريال شهر واحد مدة الخدمة لمن يبلغ رواتبه 15,000 ريال وما فوق إيداع راتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام المدفوعات الفوري سريع احضار خطاب تحويل الراتب الموجه لبنك الرياض

المميزات: