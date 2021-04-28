نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بالقوات البحرية الملكية السعودية التجنيد للإناث والذكور Tajnid في المقال التالي
لقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بدء فتح باب التقديم إلي القوات البحرية للعام الجديد 1442 هـ، حيث تم فتح التقديم للجنسين الذكور والإناث من أبناء المملكة العربية السعودية ، ويتم التقديم من مختلف التخصصات والرتب المختلفة والؤهلات العلمية المتنوعة ، وذلك وفق لعدة شروط وضعتها وزارة الدفاع لقبول الدفعة الجديدة من الطلبة
خطوات تقديم دفعة القوات البحرية الجديدة 1442
هناك عدة خطوات يجب إتباعها للتقديم في الدفعة الجديدة للقوات البحرية لعام 1442هـ والتي سيكون التقديم من خلالها إالكترونيا عن طريق الخطوات التالية :
- يجب الدخول علي موقع التجنيد الموحد الذي أطلقته وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية
- ثم الضغط علي تسجيل جديد
- ثم يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة صحيحة .
- ثم الضغط علي الحصول علي رمز المرور
- ثم تأكيد كلمة المرور الخاصة بالمتقدم
- ثم كتابة رمز التحقق والضغط علي تسجيل
- ثم يجب كتابة الوظيفة والقطاع الخاص بالمتقدم المرغوب الإلتحاق به
- ثم يجب ملئ أستمارة القسم المطلوب والضغط علي تسجيل البيانات
شروط تقديم الرجال في القوات البحرية 1442
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- يجب أن يكون المتقدم نشأ داخل المملكة العربية السعودية ماعدا من كان والده في خدمة خارج البلاد للدولة
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم هن 17 عاما
- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة وقت التقديم
- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة والسلوك
- يجب أن لا يكون قد حكم علي المتقدم في أي جريمة أمانة أو شرف
- يجب أن لا يكون قد حكم علي المتقدم أي حكم شرعي أو طبقت عليه حدود شرعية
- يجب أن لا يكون يشغل المتقدم أي وظيفة حكومية
- يجب أن يكون المتقدم للوظائف الفنية الحصول علي المؤهل العلمي
- يجب أن يحصل المتقدم علي المؤهل المطلوب للتنقل بين الرتب
- يجب أن لا يكون المتقدم متزوج من أجنبية
- يجب أن يكون المتقدم لم يلتحق سابقا بالقوات العسكرية بالمملكة .
- يجب أن لا يكون قد تم فصله من القطاعات العسكرية داخل المملكة .
- يجب علي المتقدم اجتياز اختبارات القبول
- يجب علي المتقدم اجتياز اختبارات اللياقة البدنية
- يجب ألا يقل طول المتقدم عن 160سم
- يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه
- يجب صحة وتطابق كافة البيانات والأوراق والوثائق الرسمية للمتقدم
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