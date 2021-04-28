التسجيل بالقوات البحرية الملكية السعودية التجنيد للإناث والذكور Tajnid

لقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بدء فتح باب التقديم إلي القوات البحرية للعام الجديد 1442 هـ، حيث تم فتح التقديم للجنسين الذكور والإناث من أبناء المملكة العربية السعودية ، ويتم التقديم من مختلف التخصصات والرتب المختلفة والؤهلات العلمية المتنوعة ، وذلك وفق لعدة شروط وضعتها وزارة الدفاع لقبول الدفعة الجديدة من الطلبة

خطوات تقديم دفعة القوات البحرية الجديدة 1442

هناك عدة خطوات يجب إتباعها للتقديم في الدفعة الجديدة للقوات البحرية لعام 1442هـ والتي سيكون التقديم من خلالها إالكترونيا عن طريق الخطوات التالية :

يجب الدخول علي موقع التجنيد الموحد الذي أطلقته وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية

ثم الضغط علي تسجيل جديد

ثم يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة صحيحة .

ثم الضغط علي الحصول علي رمز المرور

ثم تأكيد كلمة المرور الخاصة بالمتقدم

ثم كتابة رمز التحقق والضغط علي تسجيل

ثم يجب كتابة الوظيفة والقطاع الخاص بالمتقدم المرغوب الإلتحاق به

ثم يجب ملئ أستمارة القسم المطلوب والضغط علي تسجيل البيانات

شروط تقديم الرجال في القوات البحرية 1442