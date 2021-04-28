نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مبادرة منصة شمل shaml-center.com لأحكام الرؤية والزيارة تحت رعاية وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلاق مبادرة منصة “شمل” shaml-center.com وهي المعنية بتوفير المراكز الخاصة بتنفيذ الأحكام الشرعية الخاصة بالرؤية والزيارة والحضانة والمبادرة يشرف عليها دار مسارات للدراسات والتطوير، فقد أعلنت وزارة العدل السعودية عن تقديم خدمة شمل، وذلك للم شمل الأسرة السعودية وتسهيل رؤية الأبناء لغير الحاضنين للأطفال، وكذلك لتوفير مراكز للزيارة تحت إشراف وزارة العدل، وهي من ضمن الخدمات العديدة التي تقوم بها الوزارة لخدمة المجتمع.

ما هي مبادرة شمل لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية بمودة

وتعتبر منصة شمل ضمن مبادرات وزارة العدل، والمعنية المعنية بخدمات الحضانة والرؤية، حيث تقوم بتوفير المراكز والأماكن الخاصة بالرؤية بجميع مناطق ومدن المملكة، هذا وقد بدأت وزارة العدل بعدد 38 مركز قامت بالفعل بتدشينها، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتحقيق الدعم النفسي ، سواء للأبناء أو الأمهات أو الآباء، سواء للأطفال، ومنذ أن انطلقت مبادرة شمل استطاع أكثر من 35 ألف مواطن الاستفادة من تلك المبادرة في مجال الرؤية والزيارة.

مبادرة منصة شمل shaml-center.com لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة شمل هي مبادرة يتعاون فيها وزارة العدل ووزارة العمل، وذلك بهدف تعزيز حقوق الأطفال من أبناء الأسر والعوائل التي انفصلت بالطلاق، وتوفير مراكز للرؤية والزيارة تتحقق فيها عوامل السلامة، كما تحافظ المبادرة على خصوصية الأسرة وكذلك حق الطفل لعدم التعرض للضغط النفسي وذلك بواسطة أخصائيين نفسيين، بعيدا عن تنفيذ أحكام الرؤية بالقوة الجبرية بواسطة أقسام الشرطة.

أهداف مبادرة منصة شمل shaml-center.com لأحكام الرؤية والزيارة

المحافظة على حقوق الأبناء وبالأخص الخصوصية.

تحقيق عوامل السلامة والدعم النفسي أثناء الزيارة.

تحقيق الرؤية والزيارة بطريقة ودية بعيدا عن تنفيذ الرؤية بالقوة الجبرية.

توفير مراكز مناسبة لتحقيق الزيارة والرؤية.

تسجيل دخول مبادرة منصة شمل

ويمكن تسجيل الدخول إلى شمل من أجل الحصول على الخدمات، والحصول على معلومات عن أقرب المراكز لك، ويمكن الاستفادة من الخدمات من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع شمل .

. إدخال اسم المستخدم

إدخال كلمة المرور.

الضغط على أيقونة دخول.

مراكز شمل ودور وزارة العدل للتحول الوطني 2030

هذا وتشمل مبادرة شمل بواسطة أخصائيين نفسيين عقد جلسات نفسية واجتماعية إلى أفراد الأسرة خاصة الأبناء، وكذلك تسعى مبادرة شمل إلى تحسين العلاقات بين أفراد الأسرة، وتنفيذ الأحكام بصورة ودية، وتهيئة الأطفال الخاضعين لأحكام الرؤية والزيارة لتقبل تنفيذ تلك الأحكام.