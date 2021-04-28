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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1442 وشروطها يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة للتسجيل في منصة إحسان كمستفيد، وذلك حتى يتمكنوا من تسجيل البيانات للحصول على الدعم والتبرعات اللازمة لحل المشكلة التي يعاني منها المستفيد، وليس لديهم الأموال اللازمة لإصلاحها، و لذلك فإن منصة إحسان الخيرية تعمل كحلقة وصل بين المتبرع والمستفيد من التبرع لضمان وصول التبرعات لمتلقيها بكل صدق وشفافية، حيث أنه تزداد أعمال الخير في شهر رمضان الكريم لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، كما تحرص منصة إحسان علي تقديم الدعم المالي والأعمال الخيرية لمستحقيه في المملكة.

خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1442

توفر منصة إحسان إمكانية تسجيل الحساب لمن يرغب ويمكن للمستفيد من التبرعات المقدمة من المنصة التسجيل، وعلي المستفيد إنشاء حساب خاص به ليعكس مشكلته التي تحتاج إلى تبرعات لحلها، حيث يلزم إرفاق المستندات والمستندات التي تثبت حاجة المستخدم للتبرعات بالأرقام الحقيقية ، بحيث يتم تقديم الطلب للجهات المختصة لدراسته ، وفي حالة ثبوت صحة حاجة المتقدم للتبرعات سيتم عرض الحالة ضمن القطاعات المختلفة التي توفرها منصة إحسان ويمكنك إنشاء حساب مستفيد عبر منصة إحسان باتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المستفيد بالدخول إلى منصة إحسان الخيرية. قم بالنقر فوق رمز التسجيل. اضغط علي أيقونة إنشاء حساب. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة كالاسم و بريد إلكتروني و رقم الهاتف المحمول. علي المستفيد إدراج رمز التحقق. قم بالضغط فوق أيقونة إنشاء حساب جديد. قم بتنشيط الحساب عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل فيه. علي المستفيد تسجيل الدخول إلى الحساب.

شروط التسجيل في منصة إحسان 1442

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة بالتعرف على المنصة الخيرية الوطنية وشروط التسجيل في المنصة، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، وبالتالي منصة إحسان لا تضع أي شروط محددة للتسجيل ويمكن لأي فرد في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة إحسان الخيرية، ولكن هناك عدة شروط لابد من توافرها وهي كالتالي:

يجب أن يكون صاحب الحساب المستفيد من التبرع في المملكة فقط. لا يمكن إجراء التسجيل لمن هم خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن لديهم رقم جوال من المملكة العربية السعودية. يشترط أن يتم التواصل فعال مع المستخدم من المنصة. يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني صالح لتتمكن من ذلك التسجيل في المنصة.

مميزات منصة إحسان الخيرية

تتميز منصة إحسان الخيرية إنها تعمل على أساس الصدق والشفافية، مما يمنح المتبرعين الثقة لوضع أموالهم والتبرع على المنصة. تتيح المنصة للمتبرعين التبرع في أي وقت وفي أي مكان وأصبح التبرع سهل جدا. توفر المنصة القدرة على التبرع من خلال بطاقات الائتمان والفيزا وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى لتسهيل التبرع لمن يرغبون في القيام بأعمال خيرية. تهتم منصة إحسان باستخدام أعلى معايير الأمان الفنية للحفاظ على خصوصية وأمن معلومات المتبرع سواء كانت معلومات شخصية أو معلومات مصرفية.

منصة إحسان الخيرية السعودية

إحسان هي إحدى المنصات الإلكترونية الجديدة التي أطلقها ممثل الحكومة السعودية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تم إطلاق هذه المنصة في الشهور الأولي من عام 2021، وذلك بهدف تطوير قطاع العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، سعيا منها للوصول إلى مجتمع متماسك يشعر فيه الأغنياء بالفقراء.