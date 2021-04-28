يرغب العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة الاستعلام عن وصول شحنة ارامكس فهي واحدة من أشهر الشركات الخاصة بالشحن السريع ومنتشرة في الكثير من الدول العربية مثل السعودية ومصر والإمارات والعديد من الدول المختلفة الأخرى، وتعد من الشركات المتميزة والرائدة التي نالت علي اعجاب الملايين من المستخدمين لسرعة الشحن وتوصيل كافة ما تحتاجة في وقت قصير، وتوفر بعض المميزات التى نوفرها لكم في هذا الموضوع.

الاستعلام عن وصول شحنة ارامكس السعودية

من المميزات الرائعة التي توفرها شركة أرامكس لجميع عملائها هو إمكانية تتبع شحن المنتجات ومعرفة آخر التطورات الخاصة بالشحنة وإلى أين وصلت في الوقت الذي تبحث فيه وموعد وصول الشحن بشكل دقيق وموقع الشحنة الأن، والكثير من المميزات الرائعة التي تجعل الشركة من أفضل شركات الشحن السريع في الوطن العربي، ويريد العديد من الأشخاص التي تقوم بطلب شحنة من خلال الشركة إلي الاستعلام عن وصول الشحنة وتتبع الشحنة لحظة بلحظة وفي الخطوات التالية نعرض لكم خطوات الاستعلام بطريقة بسيطة وسريعة.

توجه إلى موقع أرامكس الرسمي من خلال متصفح الويب علي الجوال أو الحاسوب.

بعد الدخول إلي الموقع ستجد خيار “تتبع الشحنات” ضمن الخيارات المتواجدة في القائمة العلوية من الموقع.

قم بالضغط على تتبع الشحنات، وسيقوم بتحويلك إلى صفحة أخرى يطلب منك طريقة التتبع سواء عن طريق الرقم أو التتبع بواسطة المرجع.

قم بكتابة طريقة التتبع المناسبة لك وبعد ذلك قم بالنقر علي ايقونة تتبع الشحنات.

أنتظر ثواني وستظهر لك كافة تفاصيل الشحنة ويمكنك معرفة موعد الوصول بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن وصول شحنة ارامكس برقم الجوال

يمكن لجميع مستخدمي الهواتف الذكية الاستعلام عن وصول شحنة ارامكس بخطوات سريعة وسهلة من خلال الجوال وذلك من خلال تطبيق أرامكس المتوفرة للهواتف الذكية على المتاجر الرسمية للهواتف سواء أندرويد أو هواتف آيفون ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام من خلال الجوال:

أولا قم بتحميل التطبيق من خلال المتجر الرسمي للهاتف.

بعد ذلك قم بفتح التطبيق وقم بالتوجة إلي خانة التتبع المتواجدة في واجهة التطبيق.

قم بكتابة رقم التتبع الخاص بك وستظهر لك كافة البيانات.

طريقة التواصل مع ارامكس

يبحث الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة أسرع طريقة تساعدهم في التواصل مع شركة أرامكس وتوفر الشركة طرق تواصل عديدة تسهل على الجميع إمكانية التواصل معهم وايضا طريقة لتقديم الشكاوى في حالة تأخر الشحنة ورقم التواصل هو 16996، ويمكنك التواصل من خلال موقع أرامكس الالكتروني من خلال متصفح الويب.