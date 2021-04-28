أفضل شركات التأمين في السعودية 2021 والخدمات التى يقدمونها

أفضل شركات التأمين في السعودية 2021 من الخدمات التى تهم فئات كثيرة من المواطنين وقاطني مدن المملكة العربية السعودية، باحثين عن شركات التأمين في السعودية والخدمات التى تقدمها، حيث أن التأمين من الأمور الهامة التي يحرص العديد من الأشخاص عليه، سواء شركات التأمين على السيارات أو التأمين الطبي وغيره من أنواع التأمين، لذا نتناول أفضل شركات التأمين في السعودية 2021 وخدماتها بجانب مقارنة بين شركات التأمين على السيارات في السعودية.

أفضل شركات التأمين في السعودية 2021

تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من شركات التأمين التي تقدم لعملائها الكثير من الخدمات فتتنوع بين التأمين على السيارات، والتأمين الصحي، وكذلك التأمين العام على الحياة، يجعل المواطنين والمقيمين في المملكة يعقدون مقارنات بين أفضل شركات التأمين في السعودية 2021 قبل اختيار شركة التأمين المناسبة لهم ليتعاملون معها حسب احتياجاتهم.

شركات التأمين في السعودية والخدمات المقدمة

نرصد أفضل شركات التأمين في السعودية 2021 والخدمات التى تقدمها كل شركة على النحو التالي:

شركة الجزيرة تكافل تعاوني توفر لتأمين العام، والتأمين الصحي، والحماية والادخار.

الشركة التعاونية للتأمين تقدم التأمين العام، والتأمين الصحي، والحماية والادخار.

شركة الإنماء طوكيو مارين للتأمين التعاوني تتيح التأمين العام، والتأمين الصحي، والحماية والادخار.

شركة ملاذ للتأمين التعاوني تقدم التأمين العام، والتأمين الصحي.

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني توفر التأمين الصحي.

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) تقدم التأمين الصحي، والحماية والادخار.

شركة أمانة للتأمين التعاوني تتيح التأمين العام، والتأمين الصحي.

شركة سلامة للتأمين التعاوني تقدم التأمين العام، والتأمين الصحي.

الشركة الوطنية للتأمين تقدم التأمين العام، وتأمين الحماية والادخار.

شركة ساب للتكافل توفر التأمين العام، وتأمين الحماية والادخار.

الشركة العاملية للتأمين التعاوني تتيح التأمين العام، والتأمين الصحي، والحماية والادخار.

شركة الراجحي للتأمين التعاوني توفر التأمين العام، والتأمين الصحي، والحماية والادخار.

شركة الأهلي تكافل تقدم تأمين الحماية والادخار.

شركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني تقدم التأمين العام، والتأمين الصحي، والحماية والادخار.

شركات التأمين على السيارات في السعودية

هناك مجموعة شركات متخصصة في التأمين على السيارات وهى من أكثر الخدمات التأمينية التى يلجأ لها العديد من الأشخاص لحماية سياراتهم، ومنها: