التسجيل في برنامج دعم الإيجار 2021 في السعودية الشروط والفئات المستحقة

التسجيل في برنامج دعم الإيجار 2021 يهم شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد أن أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن شروط التسجيل في برنامج دعم الإيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية من أي مكان في المملكة، محددة الفئات المستحقة برنامج إعانة الإيجار لمساندتهم في الظروف الصعبة وعدم قدرتهم على سداد الإيجار الشهري كما يمكن التسجيل في برنامج دعم الإيجار 2021 على منصة أبشر باعتبارها من أكبر المنصات الإلكترونية الخدمية في المملكة.

التسجيل في برنامج دعم الإيجار 2021

جاءت طريقة التسجيل في برنامج دعم الإيجار 2021 المقدم من وزارة الإسكان من خلال الخطوات التالية:

الضغط على موقع منصة إيجار.

في حالة وجود حساب: “انقر على حسابي في الجزء العلوي من الشاشة وأدخل اسم المستخدم وكلمة السر”.

سجل الدخول أن لم يكن لديك حساب من خلال الآتي:

إضافة الاسم بالكامل.

تحديد كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور

أدخل حالة الدولة.

أدخل رقم الجوال.

إضافة الرمز الظاهر في الصورة.

النقر على تسجيل.

أرسل طلب دعم الإيجار.

حمل المستندات المطلوبة.

تستلم محكمة انقاذ القانون وترسل رسالة للمالك والمستأجر.

شروط التسجيل في برنامج دعم الإيجار

حددت وزارة الإسكان السعودية شروط التسجيل في برنامج دعم الإيجار التى يتم قبول المتقدم بناءً عليها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مرأة متزوجة من سعودي. تقديم ما يثبت عدم القدرة على دفع الإيجار الشهري. أن يكون المتقدم من الأسر المستحقة الدعم مثل أسرة المفقود أو أسرة السجين. توثيق عقد إيجار الوحدة السكنية على منصة إيجار.

الفئات المستحقة دعم الإيجار 2021

يقدم برنامج دعم الإيجار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 9 الدعم للمواطنين في المملكة العربية السعودية غير القادرين على دفع الإيجار لظروفهم الصعبة، وجاءت الفئات المستحقة دعم الإيجار 2021 على النحو الآتي:

أسرة المريض.

أسرة السجين.

أسرة المفقود “المتوفي”.

الأسر المحتاجة وظروفهم المالية صعبة.

طريقة تسجيل عقد الإيجار على أبشر