نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء محمد بن سلمان وأهم ما ورد في حديثه عن المملكة والمواطن السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقاء محمد بن سلمان ، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والذي تم إذاعته مساء أمس الثلاثاء بتاريخ 27 من شهر إبريل لعام 2021م، والموافق 15 من شهر رمضان المبارك، على القناة الرسمية السعودية للمملكة، والذي انتظره المواطنين السعوديين بشغف في جميع أرجاء المملكة وخارجها، حيث أطل فيه سمو ولي العهد ليطالع أبناء المملكة، على آخر مستجدات تحقيق رؤية المملكة 2030م، وما تم إنجازه فيها خلال الخمس سنوات الماضى منذ تدشينها، إضافة لحديثه عن أهم ما يشغل المواطن السعودي في شتى المجالات، في قطاع الصحة والتعليم والرياضة، والإسكان والتوطين والتوظيف وغيرها من أهداف رؤية 2030م، التي من أهم أهدافها العمل على راحة المواطن السعودي.

لقاء محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية

وقد شمل لقاء ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على العديد من التصريحات الهامة عن السعودية، خلال لقاء ولي العهد مع مذيع القناة الرسمية السعودية، حيث تحدث عن أن رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها لكي يتم استغلال كافة فرص التقدم في المملكة التي كانت مهملة وغير مستغلة، والتي من شأنها دعم اقتصاد المملكة، كما تحدث عن المفهوم الخاطئ عند البعض عن النظام النفطي الذي كان يظن البعض أن المملكة تسعى لعدم الاستفادة منه، وقد أكد ولي العهد في هذا الشأن أن المملكة تسعى لاستغلال النظام النفطي وغير النفطي لصالح الاقتصاد، كما تطرق في حديثه عن انخفاض نسبة البطالة لنسبة تقدر ب7% وذلك بعد دتدشين برنامج توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي، والتي متوقع أنه بحلول 2025م سوف تنخفض أكثر وفق تحديات كسر الأرقام المستهدفة قبل حلول 2030م.

حديث ولي العهد فيما يخص الضرائب

والجدير بالذكر أيضًا أن الضرائب كانت من أكثر ما يشغل المواطن السعودي، وقد طمأن سمو الأمير محمد بن سلمان، أنه بالرغم من كون فرض الضرائب مؤلم للجميع إلا أن مردوده على الاقتصاد أقوى، ويستشعره المواطن على أرض الواقع في هيئة تحسين الخدمات في القطاعات المختلفة، وبالنسبة لقرار ضريبة القيمة المضافة 15% فقد أكد ولي العهد أنه قرار مؤقت، كما أكد أن دخل المواطن السعودي بعيد تمام البعد عن فرض ضريبة عليه.

حديث ولي العهد فيما يخص التعليم والصحة بالسعودية

وعن التعليم ذكر ولي العهد في حديثه لقناة السعودية، أن مجانية التعليم لا مساس بها في السعودية، وأن النظام التعليمي الحالي لا بأس به، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تطويره ليصل للأفضل، وعن النظام الجامعي فيوجد ثلاث جامعات سعودية موضوعة نصب الأعين، يتم تطويرها لتنافس عالميًا ضمن أفضل 200 جامعة بالعالم، كما سيتم تطوير قطاع الصحة بالسعودية، من خلال بوليصات تأمين لموظفين القطاع العام والخاص والحكومي، مع تطوير القطاع بشكل عام.

الشركات الجديدة وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة

وعن المشروعات والشركات الجديدة بالسعودية، مثل نيوم مشروع البحر الأحمر بالمملكة، والسودة والقدية، ومشروع كورال بلوم، ومدينة ذا لاين الطبيعية، وغيرها من المشاريع التي يدخل بها الذكاء الاصطناعي، أوضح ولي العهد أن متحصلات تلك المشاريع سوف يتم ضخها في الاقتصاد السعودي، كذلك أي شركة قام إنشائها اعتمادًا على صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، سيتم ضخ أرباحها أيضًا في الاقتصاد السعودي، لأنه مازال هناك العديد من المشاريع تحت التنفيذ.

إطلالة الأمير السعودي وهشتاج محمد بن سلمان على السعودية

وكالعادة حازت إطلالة الأمير السعودي المحبوب محمد بن سلمان، اهتمامًا واسعًا من الشعب السعودي، والذي يتمتع بمكانة خاصة في قلوبهم، نظرًا لامتلاكه أدوات الذكاء والشباب والطموح، وقربه من كل مواطن ومواطنة سعودية، في قراءة أفكارهم وطموحاتهم، مما جعل له كاريزما خاصة جعلته أيقونة الشباب بالمملكة، وقد أبدى العديد إعجابهم بحديثه وتم تدشين هاشتاج محمد بن سلمان على السعودية، نوعًا من أنواع تأيد له على طريقتهم الخاصة.