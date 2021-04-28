نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي للسعوديين من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من الفرص التمويلية والقروض المختلفة التي تساهم في إثراء الفرص المتاحة للعملاء للحصول علي سيولة مالية لتحقيق خططهم وتطلعاتهم ، وموضوع اليوم يدور حول منتج التمويل الشخصي للسعوديين من بنك الرياض والذي يعتمد علي خيارات تمويل المرابحة أو تمويل التورق لتوفير سيولة مالية للعميل بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية ، والتمويل الشخصي للسعوديين من بنك الرياض يعتمد هامش ربحي تنافسي مع العروض المقدمة من البنوك الأخري بالمملكة ، وخيار التمويل الشخصي للسعوديين هو أحد عروض تمويل بنك الرياض التي قدمناها لكم سابقاً من خلال موقعنا.

التمويل الشخصي للسعوديين من بنك الرياض – موظفي القطاع الحكومي: برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الحكومي من بنك الرياض يخضع لبعض الشروط وهي : يشترط أن لا يقل عمر العمل عن الـ 18 سنة.

يشترط أن لا يقل صافي راتب العميل عن الـ 3,000 ريال شهرياً.

لا يستلزم تقديم طلب التمويل مدة خدمة لدي جهة العمل.

يشترط الحصول علي التمويل إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”. فضلا عما يقدمه تمويل بنك الرياض من مميزات ، يحظي البرنامج التمويلي علي العديد من المميزات نسردها لكم : تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتعمد التمويل هامش ربح تنافسي.

مدة سداد أقساط التمويل تصل إلى 60 شهر.

يعتمد التمويل إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة (لا قدر الله).

يقدم البنك للعميل موافقة مبدئية فورية. التمويل الشخصي للسعوديين من بنك الرياض – تمويل موظفي القطاع العسكري برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع العسكري يخضع لبعض الشروط وهي : يشترط أن لا يقل عمر العميل عن الـ 18 سنة.

يشترط أن لا يقل صافي راتب العميل عن الـ 3,000 ريال شهرياً.

يشترط إثبات مدة خدمة 12 شهر لمن تبدأ رواتبهم من (3000 – 3999) ريال شهرياً.

لا يستلزم التمويل مدة خدمة لمن رواتبهم (4000) ريال فأعلى شهرياً.

يقدم التمويل مراعاة العمر التقاعدي للرتب العسكرية.

يشترط إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”. يحظي البرنامج التمويلي علي العديد من المميزات نسردها لكم : التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم التمويل هامش ربح تنافسي.

يقدم التمويل ميزة إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة (لا قدر الله).

مدة سداد أقساط التمويل تصل إلى 60 شهر.

يقدم البنك موافقة مبدئية فورية للتمويل. برنامج تمويل موظفي الشركات الكبرى برنامج تمويل موظفي الشركات الكبرى يخضع لبعض الشروط وهي : يشترط أن لا يقل العمر عن 18 سنة.

يشترط أن لا يقل صافي الراتب عن 5,000 ريال.

يشترط تقديم إثبات مدة خدمة 3 أشهر لمن تبدأ رواتبهم من (5000 – 7999) ريال.

يشترط تقديم إثبات مدة خدمة 1 شهر لمن رواتبهم (8000) ريال فأعلى.

يشترط تقديم خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض من جهة العمل.

يشترط إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”. يحظي البرنامج التمويلي علي العديد من المميزات نسردها لكم : تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم البرنامج التمويلي هامش ربح تنافسي.

يقدم البنك ميزة إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة (لا قدر الله).

مدة سداد قيمة التمويل تصل إلى 60 شهر.

يقدم البنك موافقة مبدئية فورية علي التمويل. برنامج تمويل موظفي القطاع الخاص برنامج تمويل موظفي القطاع الخاص يخضع لبعض الشروط وهي : يشترط أن لا يقل العمر عن 18 سنة.

يشترط أن لا يقل صافي الراتب عن 5,000 ريال.

يشترط إثبات مدة خدمة 3 أشهر لمن تبدأ رواتبهم من (5000 – 7999) ريال.

يشترط إثبات مدة خدمة 1 شهر لمن رواتبهم (8000) ريال فأعلى.

يشترط تقديم خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض من جهة العمل.يشترط إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”. يحظي البرنامج التمويلي علي العديد من المميزات نسردها لكم : برنامج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم البنك هامش ربح تنافسي.

يتيح البنك إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة (لا قدر الله).

مدة سداد أقساط تمويل تصل إلى 60 شهر.

يقدم البنك موافقة مبدئية فورية علي التمويل. برنامج تمويل لموظفي الجهات غير المدرجة برنامج تمويل لموظفي الجهات غير المدرجة يخضع لبعض الشروط وهي : لا يشترط أن تكون جهة العمل مدرجة في برامج التمويل الشخصي.

التمويل متاح للعملاء للسعوديين فقط.

يشترط أن لا يقل العمر عن 18 سنة.

يشترط أن لا يقل صافي الراتب عن 10,000 ريال.

يشترط أن لا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر.

يشترط إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام الرواتب “سريع”.

تقديم شهادة تعريف بالراتب بتاريخ حديث مصدقة من الغرفة التجارية.

تقديم خطاب تثبيت الراتب موجه لبنك الرياض.

تقديم شهادة بيان مدد وأجور مشترك من التأمينات الاجتماعية. يحظي البرنامج التمويلي علي العديد من المميزات نسردها لكم : يقدم البنك تمويل يصل إلى 500،000 ريال سعودي.

مدة سداد أقساط تمويل تصل إلى 60 شهر.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم البنك هامش ربح تنافسي.

يقدم البنك ميزة إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة (لا قدر الله).

يقدم البنك موافقة مبدئية فورية للتمويل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التمويل الشخصي للسعوديين من بنك الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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