التسجيل في برنامج حافز لربة البيت الخطوات والطريقة

التسجيل في برنامج حافز لربة البيت، برنامج حافز المقدم لتدريب وتعليم فئات عديدة من الأشخاص في المملكة العربية السعودية حيث يساعدهم في الحصول على فرص عمل أفضل وبالتالي فرص حياة أفضل، حيث يقدم الدورات التعليمية والتدريبية للمواطنين للتعلم والتقديم في وظائف عمل مناسبة لهم، كما ويسمح للمواطنات السعوديات وخاصةً ربات البيوت بالتسجيل في برنامج حافز كما سنوضح لكم حيث تعتبر واحدة من خدمات برنامج حافز للمواطنين.

تسجيل ربات البيوت في حافز

يسمح برنامج حافز لتسجيل ربة المنزل في برنامج حافز للبدء في التعلم والتدريب لإيجاد فرص عمل أفضل من خلال خطوات التسجيل في حافز لربات البيوت الآتية:

الخطوة الأولى التسجيل في بوابة طاقات

يجب التوجه لبوابة طاقات أولًا من خلال https://taqat.sa/.

عندما تظهر الصفحة الرئيسية يتم البحث عن زر التسجيل في طاقات للضغط عليه.

وبعد ذلك تظهر صفحة التسجيل وعلى المستخدمة أن تختر تسجيل جديد.

ليتم نقلك إلى صفحة التسجيل كمستخدم جديد فيُطلب منك تعبئة مجموعة من البيانات الشخصية على أن تكون بشكل صحيح.

يجب التأكد من تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة من المستخدمة والتأكد من صحتها.

في النهاية على المستخدمة أن تحدد رقم سري لها للتسجيل في البوابة.

ومن ثم عليها قراءة الأحكام والشروط الموضوعة والموافقة على تلك السياسات.

الخطوة الثانية التسجيل في برنامج حافز

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تجد المستخدمة رسالة مرسلة للبريد الإلكتروني يتم الضغط عليها.

وتسجل دخولها بكلمة السر واسم المستخدم في الرابط المرسل والضغط على التسجيل.

يتم التوجه بعد ذلك إلى الصفحة الأساسية لتعبئة جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل في حافز.

وبعد الانتهاء من تسجيل تلك المعلومات والضغط على تسجيل يتم التسجيل بشكل رسمي في برنامج حافز.

شروط التسجيل في حافز

يجب على المستخدمة أن تتعرف على شروط التسجيل في برنامج حافز التالية: